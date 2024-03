Il nuovo aggiornamento settimanale di GTA Online è appena stato rilasciato da Rockstar Games ma questa volta c’è una sorpresa. Oltre alle nuove missioni a tempo e alle gare con i veicoli più assurdi, il team di sviluppo ha introdotto una graditissima novità.

Infatti, Rockstar Games ha rilasciato un DLC completamente gratuito e inaspettato per tutte le piattaforme. I giocatori potranno divertirsi con le missioni inedite di Assalto a Cluckin’ Bell. In pieno stile GTA Online, gli utenti si troveranno a fronteggiare molteplici minacce, questa volta rappresentate da poliziotti corrotti al fianco di assassini del Cartello.

Tuttavia, le ricompense derivanti da queste missioni superano di gran lunga le minacce. I giocatori si troveranno catapultati in una delle più grandi rapine mai viste su GTA Online. La premessa del colpo di basa sull’informazione che il colosso del fast food di Los Santos non è altro che una copertura per un impianto di produzione di droga.

GTA Online si aggiorna con il DLC gratuito Assalto a Cluckin’ Bell, Rockstar Games fa l’ennesimo regali ai propri giocatori introducendo una nuova serie di missioni

Per avviare il nuovo ciclo di missioni, gli utenti dovranno attendere la chiamata da parte di Vincent Effenburger. Si tratta di una vecchia conoscenza per i giocatori di GTA Online in quanto il personaggio è già apparso in precedenti missioni. Precedentemente responsabile della sicurezza del Casinò e Resort Diamond, Effenburger è diventato un poliziotto di Los Santos.

Il suo obiettivo è quello di eliminare la corruzione all’interno del distretto di polizia e questa missione lo aiuterà a salire velocemente di grado. L’obiettivo è quello di assaltare e distruggere il traffico di droga del Cartello che avviene sfruttando la struttura di Cluckin’ Bell situata a Paleto Bay.

Questa raffineria è protetta sia dai mercenari del cartello che dai poliziotti corrotti. Accedervi non sarà facile e bisognerà preparare con attenzione l’assalto. I giocatori dovranno pianificare l’operazione nei minimi dettagli, accumulando fondi, procurandosi le armi adatte e scoprendo i punti deboli della struttura.

In base alle decisioni che si prenderanno in fase di pianificazione, sarà possibile ottenere approcci diversi alla missione. Lo scopo finale, tuttavia, sarà solo uno, entrare nella struttura e rubare quanta più merce possibile. Rockstar Games conferma che Assalto a Cluckin’ Bell può essere giocato da soli o in compagnia con una squadra composta da quattro giocatori totali.