Zoom, il popolare servizio di videochiamate, sta per apportare un importante cambiamento riguardante il supporto per alcuni dispositivi Apple. A partire dalla versione dell’applicazione prevista per il mese di marzo 2024, i dispositivi con iOS 11 e iOS 12 non saranno più supportati.

Questo significa che gli iPhone datati, che utilizzano una versione del sistema operativo pari a iOS 11 o 12, non potranno più usufruire dell’app di Zoom dopo l’aggiornamento. Tuttavia, i modelli con iOS 13 o versioni successive continueranno a beneficiare della versione aggiornata dell’app.

Cosa comporta questo limite dei dispositivi Apple

È importante essere consapevoli di questa situazione, poiché ci sono ancora persone che utilizzano dispositivi Apple più vecchi. Zoom rappresenta un servizio di grande rilevanza, e se possiedi un iPhone con diversi anni alle spalle, potrebbe essere il momento di considerare un aggiornamento del dispositivo.

In ogni caso, la decisione di interrompere il supporto per le versioni di iOS 11 e 12 non sorprende, dato che iOS 11 è stato rilasciato nel 2017, ormai 7 anni fa. Mantenersi aggiornati è fondamentale per garantire la sicurezza e la funzionalità ottimale delle app.

Se hai un iPhone più recente, puoi continuare a utilizzare Zoom senza problemi. Altrimenti, potrebbe essere il momento di esplorare nuove opzioni o considerare l’acquisto di un dispositivo più recente. Se invece l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple non rientra nei vostri piani ci sono molte alternative che fanno al caso vostro:

–Google Meet: Questo strumento di videoconferenza di Google offre una gamma di funzionalità e può ospitare riunioni con fino a 250 partecipanti. La versione gratuita consente riunioni con fino a 100 persone. Google Meet è incluso nella suite di software di Google ed è gratuito. Offre anche opzioni di crittografia e integrazione con altre app di Google.

–Microsoft Teams: Se sei un utente di Microsoft, Teams è un’ottima alternativa. Può ospitare videoconferenze per un massimo di 300 persone e offre funzionalità come la condivisione dello schermo e la registrazione delle riunioni.

–Skype: Un classico nel mondo delle videochiamate, Skype è ancora una valida alternativa a Zoom. Offre funzionalità come la condivisione dello schermo e la registrazione delle chiamate.