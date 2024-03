Skoda svela il futuro: anteprima della nuova auto elettrica

Il 15 marzo, Skoda, il rinomato costruttore automobilistico, svelerà i risultati finanziari del 2023 durante una diretta streaming molto attesa. Ciò che rende ancora più significativo questo evento è l’annuncio la società farà riguardo allo sviluppo di design di un futuro veicolo 100% elettrico.

Anche se non sono state fornite ulteriori informazioni su questo misterioso modello, che permetterà a Skoda di ampliare la sua gamma di auto elettriche (BEV), l’azienda ha condiviso un teaser che offre un’anticipazione delle sue linee guida.

La rivoluzione Skoda nei modelli sostenibili ed elettrici

Lo scorso anno, Skoda aveva già offerto un piccolo assaggio dei suoi futuri modelli elettrici, condividendo anche una sorta di roadmap. Secondo quanto emerso, nel corso del 2024 dovrebbe debuttare un modello denominato Elroq, un SUV con una lunghezza di circa 4,5 metri. È possibile che dalle notizie si tratti proprio di questo modello? Forse sì, amche considerando che dal teaser online si può intuire che il veicolo in questione avrà le caratteristiche di un crossover, come comprensibile dalla presenza dei mancorrenti sul tetto.

Inoltre, si crede che l’auto presenterà un frontale distintivo, caratterizzato da una nuova firma luminosa con gruppi ottici collegati tra loro da una sottile barra a LED, con elementi che ricreano una linea tratteggiata. C’è anche la possibilità che la vettura Skoda in anteprima sia la “piccola elettrica” destinata a debuttare nel 2025 con un prezzo base di 25.000 euro, basata sulla stessa piattaforma della Volkswagen ID.2. Se siete curiosi delle dimensioni, ci dispiace deludervi: sono ancora un mistero e il video non mostra dettagli sufficienti da poter effettuare una stima.

In attesa dell’evento del 15 marzo, gli appassionati e gli osservatori del settore dell’automobile resteranno in trepidante attesa per scoprire quale sorpresa Skoda abbia in serbo per loro. Cosa avrà in serbo l’azienda ceca per il futuro della mobilità elettrica? Riuscirà a ricavarsi un ruolo in un mercato sostenibile automobilistico ormai così competitivo? Considerando anche il prezzo ipotetico, il modello potrebbe divenire il nuovo cavallo di battaglia dell’azienda.