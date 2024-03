Si torna a parlare ancora una volta di uno dei prossimi smartphone di fascia media del noto produttore tech Realme. In particolare, ci riferiamo al prossimo Realme Narzo 70 Pro, del quale abbiamo già avuto modo di scoprire alcune delle specifiche tecniche. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha rivelato quello che dovrebbe essere il design di questo nuovo smartphone. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Realme Narzo 70 Pro, l’azienda tech rivela il design del suo nuovo device

Nel corso delle ultime ore è stato rivelato quello che dovrebbe essere il design definitivo del nuovo smartphone di fascia media di Realme. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme Narzo 70 Pro. Si tratta di un dispositivo che seguirà in generale le linee estetiche dei suoi fratelli Realme 12.

Osservando l’immagine teaser pubblicata dall’azienda, infatti, possiamo notare come sul retro sarà presente un modulo fotografico di forma circolare in cui troveranno posto ben quattro sensori fotografici. La cosa più interessante è però il look generale e i materiali che contraddistinguono la backcover. Il nuovo smartphone di Realme sarà infatti realizzato con una backcover in vetro e si tratta di una caratteristica su cui l’azienda ha puntato molto.

Oltre a questo, c’è stata molta cura in ambito estetico. Lo smartphone è infatti disponibile nella colorazione Green. Sul retro, il modulo fotografico è verde scuro ed ha una rifinitura lucida, mentre la zona superiore è sempre verde scuro ma ha una rifinitura opaca. Il resto della backcover è invece di un verde più chiaro ed ha anch’esso una rifinitura opaca. Si tratta dunque di un design inedito e molto curato. A detta dell’azienda, lo smartphone dovrebbe inoltre contare sulla presenza di un notevole sensore fotografico principale, ovvero il sensore Sony IMX 890.

Ricordiamo che Realme Narzo 70 Pro dovrebbe essere annunciato proprio a marzo, quindi attendiamo ulteriori dettagli.