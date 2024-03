Apple chiude account Epic Games: l'UE indaga sulla faccenda

L’Unione Europea ha deciso di inserirsi nell’ultima fase della lunga disputa tra Apple ed Epic Games, dimostrando un interesse continuo nei confronti delle questioni di concorrenza e del mercato digitale. Secondo quanto riportato da Bloomberg, i regolatori europei stanno per interrogare Apple riguardo alla sua decisione di sospendere l’account per gli sviluppatori di Epic Games da iOS. Tale mossa, afferma il creatore di Fortnite, ostacola l’espansione dell’Epic Games Store in Europa.

Il CEO di Epic, Tim Sweeney, ha sollevato questa questione a gennaio tramite un post su X, criticando aspramente Apple per ciò che ha definito tentativi di eludere il Digital Market Act (DMA). Sweeney ha catalogato gran parte delle nuove politiche dell’azienda come “spazzatura”. Tra le regole contestate vi sono l’adempimento ai requisiti di notarizzazione dell’azienda, il pagamento di una tariffa per la “tecnologia di base” e la dimostrazione di un credito di 1,1 milioni di dollari utilizzabile per dispute finanziarie.

La risposta della Apple al CEO di Epic Games

La risposta di Apple alla richiesta di chiarimenti di Sweeney è stata netta. La società ha rifiutato di concedere un account sviluppatore all’azienda, basandosi su violazioni contrattuali passate di Epic che considera ancora gravi. La disputa tra le due aziende è il culmine di cinque anni di controversie, iniziata nel 2020 quando un aggiornamento di Fortnite ha introdotto un sistema di pagamento diretto, aggirando le regole di Apple. Benché la Corte d’Appello della California abbia dato ragione a Epic, la Corte Suprema ha declinato il caso.

Con l’entrata in vigore del DMA, che mira a regolamentare i “gatekeeper“ del mercato digitale, come Microsoft ed anche Meta, Apple potrebbe affrontare ulteriori sanzioni significative. La violazione del DMA potrebbe comportare una multa fino al 10% del suo fatturato annuo globale, aumentando al 20% in caso di recidiva. L’UE ha già inflitto ad Apple una multa di 1,8 miliardi di euro per aver limitato le app di streaming musicale concorrenti e si prevede che la controversia con Epic Games possa portare a ulteriori conseguenze legali per l’azienda.

L’interesse dell’Unione Europea nella disputa tra Apple ed Epic Games sottolinea l’importanza delle questioni di concorrenza nel mercato digitale e la necessità di regolamentazioni efficaci per garantire un ambiente equo per tutte le parti interessate.