La recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti ha segnato l’epilogo di una lunga e intensa battaglia legale tra Epic Games e Apple, mettendo fine a ogni possibilità di ulteriori appelli da entrambe le parti. La Corte ha deciso di non ascoltare né l’appello di Epic Games né quello di Apple, confermando così le decisioni dei gradi giudiziari precedenti. Questo significa che le posizioni e le pratiche delle due aziende rimarranno inalterate, consolidando la situazione attuale.

La vicenda ha avuto inizio nel 2020, quando Epic Games ha introdotto un metodo di pagamento in Fortnite che eludeva la tariffa di Apple. Questo ha portato alla rimozione del gioco dall’App Store e ha scatenato una serie di azioni legali tra le due società. Anche se Apple ha vinto nel contesto della sentenza della giudice Yvonne Gonzalez-Rogers del 2021, la decisione della Corte Suprema impone ora alla società di apportare modifiche alla politica dell’App Store.

La risoluzione dello scontro tra Apple ed Epic Games

Per Epic Games, questa decisione rappresenta una sconfitta significativa su diversi fronti. La società non è riuscita a dimostrare che la posizione di Apple costituisce un abuso di posizione dominante o che l’App Store opera come un monopolio. Tim Sweeney, amministratore delegato di Epic Games, ha commentato la situazione definendola un triste esito per tutti gli sviluppatori.

D’altra parte, Apple, pur avendo ottenuto vittorie in vari aspetti della disputa legale, ha anch’essa qualcosa da rimproverarsi. Non è riuscita a respingere il mandato che le impone di permettere agli sviluppatori di indicare agli utenti modalità di pagamento esterne all’App Store. Questo traguardo sarebbe stato particolarmente significativo poiché avrebbe consentito agli sviluppatori di eludere la commissione del 30% che Apple trattiene sulle microtransazioni all’interno delle applicazioni, aprendo la strada a un maggiore controllo da parte degli sviluppatori sulle proprie entrate.

La battaglia legale che ha coinvolto Epic Games e Apple è giunta al termine con una sentenza che ha conseguenze significative per entrambe le parti. Apple dovrà adeguarsi alle richieste della Corte in merito alle modalità di pagamento esterno. Mentre Epic Games si ritrova a dover accettare la sconfitta perdendo la possibilità di avere Fortnite su iOS. La decisione della Corte Suprema segna un capitolo conclusivo in questa controversa disputa, lasciando una traccia indelebile nella regolamentazione e nei rapporti tra le grandi società.