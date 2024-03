OFFERTA FOLLE di Amazon sul Lenovo IdeaPad Slim 3

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook che offre un mix impressionante di prestazioni, portabilità e velocità ed ora è disponibile su Amazon a un prezzo speciale di soli 699,00€, con la possibilità di rateizzare il pagamento per renderlo ancora più accessibile.

Questo notebook Lenovo è progettato per essere leggero e sottile, con un peso di soli 1,62 kg e uno spessore di 17,9 mm, rendendolo perfetto per l’uso in movimento. Grazie al suo design elegante e moderno, si fa notare ovunque tu vada e sarà sempre comodo, sia che tu stia lavorando in un bar o guardando i tuoi film preferiti a casa.

Multimedialità e caratteristiche del dispositivo Lenovo

Goditi un’esperienza multimediale eccezionale grazie al suo schermo Full HD da 15 pollici e al sistema audio Dolby Audio integrato. I colori brillanti e il suono nitido ti immergeranno completamente nei tuoi contenuti digitali, che si tratti di film, musica o videogiochi. Una delle caratteristiche più innovative del Lenovo IdeaPad Slim 3 è la sua batteria potenziata e la tecnologia RapidCharge. Con una sola ricarica, puoi ottenere fino a due ore di autonomia con soltanto 15 minuti di ricarica. Ciò vuol dire che non dovrai mai interrompere il tuo lavoro, una pausa caffè e via, tutto pronto.

Il notebook Lenovo, per garantire sicurezza all’utente, dispone di un lettore di impronte digitali 2-in-1 integrato nel pulsante di accensione, che consente di accedere al tuo dispositivo in modo sicuro e conveniente. Inoltre, la webcam incorporata ha un otturatore per la privacy, che ti permette di coprire la telecamera quando non la stai utilizzando, garantendoti tranquillità. Le numerose opzioni di connettività, inclusi due porte USB 3.2 Gen 1, una porta HDMI, una porta USB-C 3.2 Gen 1, assicurano che tu possa collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi e periferiche.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook perfetto, che offre prestazioni eccellenti in un pacchetto compatto e soprattutto conveniente. Acquistalo ad un prezzo scontato, non essere folle, vai su Amazon subito!