Amazon è sempre pronta a far sentire la propria voce nella rivendita di elettronica, decidendo a tutti gli effetti di mettere a disposizione dei singoli consumatori un’occasione davvero più unica che rara: le Oppo Enco Buds2 Pro sono acquistabili ad un prezzo decisamente più basso e conveniente del normale.

Il prodotto in questione rappresenta la soluzione ideale su cui gli utenti interessanti agli auricolari true wireless possono indubbiamente fare affidamento, per il semplice fatto che sono perfette per la maggior parte delle occasioni, permettono di godere di una buona autonomia complessiva, che raggiunge le 38 ore, ed integrano driver da 12,4 millimetri, capaci di raggiungere un volume particolarmente elevato.

Amazon: follia pura sul prodotto Oppo

Un prezzo davvero di tutto rispetto per l’acquisto di un paio di cuffie wireless di assoluta qualità, infatti le Oppo Enco Buds2 Pro erano già state fortemente scontate in passato, sino a raggiungere il valore limite di soli 32,99 euro. Per quest’occasione Amazon ha deciso di andare oltre, mettendo a disposizione uno sconto ulteriore del 9%, fino ad arrivare al valore ultimo di soli 29,99 euro. Lo potete acquistare qui.

Come vi abbiamo anticipato, le cuffie sono perfettamente compatibili con qualsiasi dispositivo, a prescindere dal suo sistema operativo, i controlli sono completamente touch, ciò sta a significare che l’utente non si ritroverà ad avere tra le mani controlli fisici. E’ prevista la cancellazione del rumore con IA, ma non parliamo di una ANC vera e propria, verrà utilizzata quasi esclusivamente per le chiamate. Presentano certificazione IP55 per la resistenza contro schizzi d’acqua e polvere, ricordando essere comunque presente l’applicazione mobile, utilissima ad esempio per andare ad apportare delle personalizzazioni nell’utilizzo del dispositivo stesso, come l’equalizzazione del suono, ad esempio.