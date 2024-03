A partire da oggi, 7 Marzo 2024, per un periodo limitato, PosteMobile introduce la sua nuova offerta esclusiva per i nuovi clienti: Creami WOW Weekend 150. Questa straordinaria promozione offre un pacchetto completo di servizi, compresi minuti illimitati, SMS illimitati e un incredibile volume di 150 Giga in 4G+ di traffico dati ogni mese. Questa offerta speciale, attivabile solo per pochi giorni, offre un’enorme quantità di servizi a soli 7,99 euro al mese.

Creami WOW Weekend 150 di PosteMobile

La promozione offerta da PosteMobile include, inoltre, anche un generoso bonus con Giga aggiuntivi ogni mese, fin dall’inizio. Questo bonus viene erogato entro 24 ore dall’attivazione nel primo mese e contemporaneamente al rinnovo nei mesi successivi.

Per godere di questa offerta eccezionale, i clienti devono agire rapidamente, poiché sarà disponibile solo dal 7 al 10 Marzo 2024. Non è da escludere però che l’operatore telefonico possa decidere di prorogare questa offerta.

I nuovi clienti hanno la possibilità di attivare un nuovo numero o di richiedere la portabilità del proprio numero di telefono da altri operatori. La nuova promo Creami è però indirizzata solo ai nuovi utenti. Quindi i già clienti PosteMobile non possono usufruire di questa promozione. L’acquisto della SIM è gratuito, mentre la prima ricarica richiede un pagamento di 20 euro, che include il primo mese di servizio.

Oltre ai servizi principali, la promozione Creami WOW Weekend 150 offre funzionalità aggiuntive senza costi extra. Tra queste troviamo ad esempio Ti cerco, Richiama ora, controllo del credito residuo e il servizio hotspot.

Il consumo mensile di dati è regolato da crediti, con un totale di 153600 crediti al mese per il traffico dati. Se i Giga inclusi vengono esauriti, la navigazione viene automaticamente bloccata. È comunque possibile continuare a navigare con l’opzione Giga Extra, che offre a tutti gli utenti che ne fanno richiesta 1 Giga aggiuntivo al costo di 1,99 euro. In caso di utilizzo all’estero, in UE, vengono applicate tariffe e limiti specifici. Viene inoltre offerta la possibilità di utilizzare i Giga inclusi e l’opzione Giga Extra alle stesse condizioni nazionali.

Per garantire una gestione flessibile dei costi, in caso di credito insufficiente, vengono applicate tariffe a consumo. È però possibile bloccare l’addebito contattando il servizio clienti o tramite l’applicazione Postepay.