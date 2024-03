Aggiungere Apple Pay al proprio iPhone: ecco come fare

In Italia, il trend dei pagamenti digitali è in costante crescita, con sempre più persone che si affidano alle carte di credito e di debito per le loro transazioni quotidiane, abbandonando gradualmente l’uso del denaro contante. Uno dei principali facilitatori di questa diffusione è stato l’avvento di sistemi come Apple Pay, integrato sugli iPhone ed Apple Watch, che sfrutta il chip NFC per consentire pagamenti rapidi e sicuri.

Come pagare con Apple Pay da iPhone passo dopo passo

La configurazione di Apple Pay su iPhone è sorprendentemente semplice e intuitiva. Basta aprire l’applicazione Wallet preinstallata, quindi toccare l’icona “+” situata in alto a destra. A questo punto, si avvia la procedura di configurazione, che potrebbe richiedere il login con l’account Apple per motivi di sicurezza.

Una volta completato il login, è sufficiente toccare l’opzione per aggiungere una nuova carta, che può essere una carta di debito o di credito. Il processo consiste nel posizionare fisicamente la carta sotto la fotocamera dell’iPhone, in modo che vengano letti i dati della carta. È anche possibile aggiungere la carta direttamente tramite le applicazioni delle banche, che offrono un comodo tasto “Aggiungi ad Apple Wallet“. Una volta aggiunte le carte al Wallet, sono pronte per l’utilizzo su Apple Pay. Basta avvicinare il dispositivo al terminale di pagamento abilitato NFC e confermare la transazione tramite l’autenticazione touch ID o face ID.

Apple Pay presenta numerosi vantaggi rispetto ai metodi di pagamento tradizionali. Innanzitutto, è estremamente sicuro grazie all’utilizzo della tecnologia NFC e all’autenticazione biometrica. Inoltre, è molto più conveniente, poiché consente transazioni senza dover estrarre la carta o digitare il PIN. Anche dal punto di vista ecologico fa il suo lavoro, contribuendo alla riduzione dell’uso della carta fisica e del denaro contante.

Il sistema di pagamento ha rivoluzionato il modo in cui paghiamo in Italia, regalando un’esperienza di pagamento veloce e soprattutto sicura. Con sempre più persone che adottano questa tecnologia è evidente che il futuro dei pagamenti è digitale e Apple Pay è sicuramente in prima linea di questa trasformazione.