Il mondo è preoccupato dalle tempeste solari, fenomeni naturali estremi che si possono abbattere sulla terra. Ci sono però delle conseguenze molto evidenti sulla Terra. Entro il 2024 comunque potrebbe abbattersi una tempesta solare notevole.

Tempesta solare, fenomeni strani dell’universo che ci circonda e studi

Oggi molti scienziati studiano l’universo cercando di scrutare i dettagli e nuovi fenomeni che accadono. Tutti questi studi fanno si che il nostro pianeta verrà tutelato da disastri. Si parla infatti molto spesso di meteoriti di varie dimensioni che un giorno potrebbero impattare la Terra provocando così danni ingenti o meno alla Terra. Comunque non c’è da allarmarsi perchè nella maggior parte dei casi sono delle rocce spaziali che non fanno correre rischio. Un altro fenomeno largamente studiato sono le tempeste geomagnetiche, o note in maniera più comune come tempeste solari.

Ricordiamo che la tempesta solare è provocata quando il Sole è in attività molto intensa, a tal punto da disturbare la magnetosfera terrestre. Comunque si tratta di un problema temporaneo che potrebbe provocare molti problemi sulla Terra. Questa tempesta è provocata dall’emissione di un vento solare, e quando viaggia verso la terra e colpisce il campo magnetico terrestre, si possono causare conseguenza che possono durare dalle 24 alle 48 ore, o molto raramente di più giorni. Queste tempeste possono provocare danni a GPS, satelliti o sistemi simili perchè questo fenomeno può influenzare le comunicazioni radio e le frequenze TV. Ecco perchè sono tenute sotto osservazione, e si pensa che nel 2024 l’attività solare sarà nel suo picco, provocando varie tempeste. Anche se al momento non si può capire la grandezza dell’evento, si può comunque cominciare a preparare il suo arrivo. Su Instagram già si parla di un video di una tempesta solare che sta per abbattersi sulla terra, provocando non pochi danni alle reti di comunicazione e internet. Questo danni potrebbero durare per uno o due settimane, e potrebbero verificarsi anche disagi nel traffico ferroviario.