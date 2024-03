La scomparsa di Akira Toriyama è un evento tragico per tutti gli appassionati di manga e anime. Il mangaka ha rivoluzionato il settore e ha segnato più di una generazione di letttori e spettatori grazie a Dragon Ball, la sua opera più famosa e certamente più influente.

Inizialmente pubblicato come un manga tra il 1984 e il 1995, le avventure di Son Goku sono diventate poi un anime attraverso varie serie che proseguono tutt’ora. La storia di Dragon Ball segue il percorso di crescita di Goku dall’infanzia fino all’età adulta, per diventare un combattente senza rivali nelle arti marziali.

Inizialmente, la storia era incentrata sulla ricerca delle Sfere del Drago, potenti strumenti magici in grado di evocare il Drago Shenron. Una volta trovate tutte le sette sfere sparse nei luoghi più remoti della Terra, è possibile chiedere al Drago di esaudire qualsiasi desiderio. Con il passare del tempo, la ricerca delle sfere è diventata secondaria con Akira Toriyama che ha preferito concentrarsi sui personaggi, sulle loro vicende personali e sulla loro crescita.

Dragon Ball è il capolavoro senza tempo di Akira Toriyama, una storia fatta di arti marziali, amicizia e Super Sayan

Sebbene il manga proponga la vita di Goku in un’unica storia, l’anime viene suddiviso in due serie distinte anche se colelgate. Realizzata dalla Toei Animation, la serie animata Dragon Ball ha come protagonista un giovanissimo Goku che scopre la sua passione per le arti marziali.

La particolarità di Goku è la sua coda da scimmia che rende evidente la sua natura non umana. Un giorno, per puro caso, incontra la giovane Bulma, impegnata nella ricerca delle Sfere del Drago. I due partono all’avventura ma non sono i soli interessati a collezionare tutte e sette le sfere e questo li porterà a scontrarsi contro vari nemici.

Al fine di diventare un combattente migliore, Goku inizia ad allenarsi con il Genio delle Tartarughe. L’obiettivo è quello di partecipare e vincere il torneo Tenkaichi, una sfida che richiama tutti i principali combattenti della Terra. In questa occasione, Goku sconfigge il Grande Mago Piccolo che, prima di morire, da alla luce un uovo da cui nascerà Piccolo. A distanza di tre anni, Goku sfiderà Piccolo in una lotta all’ultimo sangue e il giovane riuscirà a vincere 23º torneo Tenkaichi.