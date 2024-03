Molte persone oggi usano Google e tutte le sue funzioni, a pagamento o gratuite che siano. Google comunque sta facendo molti passi in avanti offrendo servizi ancora più aggiornati e prestazionali.

Google One è “per le persone che fanno amicizia”

Google One ricordiamo che è un servizio creato dalla società Google che offre all’utente la possibilità di abbonarsi al cloud Google, e possiamo utilizzare le varie funzioni aggiuntive che ne conseguono. Google, inoltre, offre insieme a Google One anche i suoi servizi di intelligenza artificiale. Comunque Google si è messo sotto i riflettori, perchè nelle ultime ore si vociferano dei dettagli su un programma di referral, che Google One potrebbe introdurre a breve. Infatti è un classico programma porta un amico. Stando a quanto si è vociferato, il programma potrebbe dare all’utente fino a 25 dollari su un credito Play Store, alle persone che lo seguono, mentre all’utente che utilizza il link d’invito per attivare l’abbonamento di Google One, potrà usufruire di uno sconto del 75% per i primi 3 mesi. Questo sconto è veramente utile, soprattutto per avere dei piani di abbonamento più costosi.

Ci sono altre novità per chi partecipa a questo programma che molto probabilmente inserirà Google per Google One. L’utente che riesce ad invitare un amico tramite il link riuscirà a ricevere 5 dollari di credito su Play Store. Tutto questo se l’amico accetta l’invito e si crea un abbonamento su Google one naturalmente. Per ogni utente però che partecipa a questo programma potrà invitare fino ad un massimo di 5 amici. Momentaneamente Google ancora non ha attivato questo programma, è già presente una pagina per visionare termini e condizioni, ma attualmente risulta offline. Similmente succede anche per la pagine dell’accesso del link di invito, che si andrà a condividere con altri. Comunque l’iniziativa di Google sembrerebbe prossima al suo debutto negli USA, ma ancora non sappiamo se ci sarà in Italia.