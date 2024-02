Il nostro sistema solare è stato teatro di uno spettacolo straordinario, con il Sole che ha liberato tre brillamenti solari di eccezionale violenza. Ogni uno di questi eventi ha rilasciato un’energia paragonabile all’esplosione simultanea di milioni di bombe atomiche. Il più potente di questi brillamenti è stato classificato dagli scienziati come un evento di Classe X 6.3, segnando un notevole picco di attività solare. Le straordinarie immagini del fenomeno nell’ultravioletto sono state catturate dai coronografi LASCO (Large Angle Spectrometer Coronagraph) del Solar Dynamics Observatory (SDO) della NASA.

Un caleidoscopio di colori e energia nello spazio infinito

Questo evento è stato di particolare rilevanza, rappresentando la più potente eruzione solare dell’attuale ciclo undecennale (Ciclo Solare 25). Il brillamento avvenuto alle 23:34 (ora italiana) di giovedì 22 febbraio 2024 è stato il più energico dal 2017, quando l’attività solare era particolarmente intensa. Va notato che nel dicembre dell’anno scorso era stato registrato un brillamento di Classe X 2.8, anch’esso significativo, ma nettamente meno potente rispetto all’evento attuale.

Le eruzioni solari sono classificate in quattro categorie principali (B, C, M e X), ognuna delle quali ha nove sottoclassi. Queste classificazioni seguono una scala logaritmica, simile a quella utilizzata per misurare la magnitudo dei terremoti. Ad esempio, un brillamento di Classe X è 10 volte più potente di uno di Classe M, 100 volte di uno di Classe C e 1.000 volte di uno di Classe B. Il recente brillamento di Classe X 6.3 testimonia dell’eccezionale attività magnetica del nostro Sole.

Le eruzioni solari sono spesso associate alle macchie solari, regioni del Sole con intensi campi magnetici. La regione attiva coinvolta in questi brillamenti è stata identificata come il gigantesco complesso di macchie solari AR3590. Queste zone più scure e fredde del Sole ospitano campi magnetici intensi che, quando si rompono e riconnettono, rilasciano energia sotto forma di brillamenti solari.

Un aspetto affascinante di queste eruzioni solari è la possibilità di espulsioni di massa coronale (CME), che sono grandi fuoriuscite di materiale coronale come particelle cariche elettricamente o plasma. Queste CME possono raggiungere la Terra sotto forma di vento solare, dando luogo a spettacolari fenomeni atmosferici come aurore polari e, in alcuni casi, tempeste geomagnetiche.

Un viaggio nel cuore dell’attività magnetica del Sole

L’evento straordinario del 22 febbraio 2024 ci offre un’affascinante finestra sulla potenza e la dinamica del nostro astro, il Sole. Il continuo monitoraggio di tali fenomeni non solo ci fornisce spettacoli celesti mozzafiato, ma riveste anche un ruolo cruciale nella comprensione e nella previsione delle attività solari, con impatti significativi sulla tecnologia e la vita quotidiana sulla Terra. La nostra stella madre, con la sua imprevedibilità, continua a suscitare meraviglia e stimolo per ulteriori studi scientifici.