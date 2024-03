TIM abbatte Vodafone e Iliad con le Power da 150 GIGA gratis

TIM sta tornando a dominare, basta dare un’occhiata alla fine del 2023 per vedere come l’azienda italiana sia riuscita nel suo intento di vincere ancora. Il merito va senza dubbio attribuito alle offerte che prendono il nome di Power.

L’obiettivo del celebre gestore italiano però adesso è uno solo: togliere utenti alla concorrenza e portarne alcuni nuovi dalla sua parte. Da non sottovalutare i rientri che potrebbero scaturire da questa nuova campagna promozionale, che si protrarrà ancora per diverse settimane. Di dubbi ormai ce ne sono pochi: TIM è ritornata ufficialmente e vuole prendersi l’intera scena.

TIM ha lanciato due offerte bomba: ecco cosa includono al loro interno

Come è già successo in passato, c’è stato un ritorno di fiamma da parte di TIM che questa volta non lascerà scampo alla concorrenza. Piene di contenuti sono le sue offerte, quelle già viste durante la fine del 2023 che hanno fatto rientrare diversi utenti che proprio non ne volevano più sapere del celebre gestore italiano.

Ad oggi però il regno è dominato completamente dalle due Power, la Iron e quella Supreme Web Easy che anche un anno fa aveva portato grandi benefici. Al loro interno c’è tutto quello che un utente è meglio desidera, ovvero minuti, messaggi e tanti giga ogni mese. Se poi ci mettiamo che i prezzi sono diminuiti nettamente, il gioco è il fatto: TIM torna a dominare senza troppi problemi.

Partendo dalla prima, che peraltro è quella che costa di meno, ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi gestore con i messaggi senza limiti e con 100 giga in 4G. La seconda offerta varia leggermente siccome offre gli stessi minuti e gli stessi messaggi ma con 150 giga utili per la navigazione in 4G. Il costo della Iron è di soli 6,99 € al mese, mentre il costo della Web Easy equivale a 7,99 € al mese.