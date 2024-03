CoopVoce lancia la nuova offerta PIENISSIMA di GIGA, ecco la EVO

Non ci sono dubbi sul fatto che i gestori virtuali stiano diventando sempre più famosi durante questo periodo storico. Non esiste più quel dominio di Vodafone o di altri gestori di un tempo, ma una sorta di co-dominio fatto di minuti, messaggi, giga e prezzi molto bassi. CoopVoce è certamente uno dei provider più influenti in questa scena telefonica italiana, dove il rapporto tra qualità e prezzo va per la maggiore.

Le sue offerte mobili sono diventate delle vere e proprie istituzioni proprio per via dei prezzi bassi e della durata nel tempo. CoopVoce consente a tutti di avere per sempre lo stesso prezzo senza alcun cambiamento in corso d’opera. Inoltre questa volta con l’offerta disponibile sul sito ufficiale c’è anche un vantaggio fuori dal comune che consiste in un ulteriore diminuzione dei prezzi di contorno.

CoopVoce lancia la sua nuova offerta piena di contenuti con tutto incluso e un prezzo assurdo

Continua a mietere vittime illustri CoopVoce che con le sue offerte mobili sta mettendo in difficoltà anche i grandi gestori ormai da anni. Il merito è dei prezzi che non scadono mai e dei contenuti che sembrano non terminare, quei minuti, messaggi e giga che il pubblico ama.

È tornata l’offerta con minuti senza limiti, 1000 SMS verso tutti e 200 giga in 4G. Il prezzo mensile, senza costo di attivazione che è gratuito, e di soli 7,90 € al mese per sempre, senza rimodulazioni che possano interferire.

Per quanto riguarda la portabilità del numero, consigliamo a tutti gli utenti di sottoscrivere l’offerta di CoopVoce scegliendo le nuove eSIM. In questo modo non servirà aspettare che la nuova scheda arrivi a casa per inserirla nello smartphone, per cui il processo verrà sensibilmente snellito. Adesso la scelta sta a voi: avete un po’ di tempo per pensarci visto che l’offerta durerà almeno un mese.