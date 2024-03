L’ecosistema di Reolink si dimostra sempre abbastanza vasto e soprattutto al passo con i tempi. L’azienda, che si occupa di videosorveglianza su tutti i fronti, questa volta da scacco a tutti con 5 dispositivi praticamente perfetti sotto ogni punto di vista.

Chi cerca il top della gamma per salvaguardare il suo ambiente domestico esterno, può rifarsi ad una delle 4 telecamere e ad un NVR, soluzioni che abbiamo trovato ineccepibili. Materiali, tecnologia, performance e resistenza sono alla base del successo di questo colosso, che ormai sul web si dimostra sempre più il brand di riferimento per chi vuole stare tranquillo tra le sue mura amiche.

In più, direttamente sullo store di Reolink, questi dispositivi sono disponibili in sconto con prezzi molto più accessibili del solito.

NVR Reolink RLN12W: 12 canali, Wi-Fi 6 e 2 TB di spazio di archiviazione

Per un sistema di videosorveglianza che si rispetti, è necessario avere a disposizione un registratore NVR. Il nuovo RLN12W messo a disposizione da Reolink, concede prestazioni straordinarie e risorse che la concorrenza non offre. Collegando le telecamere a questo dispositivo dotato di Wi-Fi 6, si potrà avere la gestione centralizzata e una sorveglianza completa di tutto l’ambiente.

Sul piano estetico parliamo di un prodotto ben realizzato, resistente e anche abbastanza contenuto nelle dimensioni. La parte alta mette in mostra una griglia forata che serve a far defluire il calore, in modo da lasciare che le performance siano sempre di alto profilo. Sono ben quattro le antenne a disposizione degli utenti, che possono così basarsi su una ricezione praticamente perfetta. Il segnale Wi-Fi 6 a lungo raggio riesce a coprire infatti un’area fino 1 km quadrato, non lasciando nessun angolo scoperto. Questo standard wireless si serve inoltre dell’ultima crittografia WPA 3 che protegge i dati e la privacy.

Per avere un controllo mediante lo streaming video che sia stabile sempre, c’è la tecnologia di colorazione BSS. Il suo compito è quello di migliorare l’immunità di rete anche dove ci sono più dispositivi di rete connessi, così da garantire la stabilità perpetua.

Con un disco rigido integrato da ben 2 TB, si possono salvare i dati in quantità con registrazione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Tutto è archiviato in maniera sicura e, all’occorrenza, si può procedere anche anche ad aggiornare il disco con un totale di 16 TB.

Uno dei punti di forza è l’installazione che, come mostra il sito ufficiale, è davvero semplice e a prova di inesperto. Grazie allo sconto del 15%, oggi il prezzo è di soli 246,49 € invece che di 289,99 €. Disponibile anche su Amazon.

Telecamera Reolink RLC-843WA: a prova di vandali, 4K e zoom ottico 5x

Per sorvegliare al meglio l’ambiente esterno alla propria abitazione, serve una telecamera performante proprio come questa RLC-843WA. Si tratta di una videocamera di sorveglianza a prova di vandalismo e dotata di una risoluzione pazzesca.

Esteticamente risulta molto ben costruita, e presenta un vetro di protezione dell’obiettivo che riesce a proteggerlo da ogni tipo di impatto ed è pertanto prova di vandalismo essendo certificato IK10 per la sua resistenza. Lo stesso avviene anche per le condizioni atmosferiche, che fanno praticamente il solletico a questa splendida telecamera dotata di certificazione IP67, per cui totalmente resistente all’acqua e alla polvere.

Venendo alla qualità, il sensore da 8 MP è in grado di effettuare videoriprese in 4K e anche uno zoom ottico 5x. Con quest’ultima risorsa, si riescono a catturare i dettagli più difficili senza far sfuggire nulla all’occhio dell’osservatore, che mediante l’applicazione ufficiale potrà dunque capire ogni situazione a 360°.

Ad aiutare ci pensano i due potenti faretti che concedono una visione notturna con colori realistici. Rilevare persone, animali o veicoli è un gioco da ragazzi per il dispositivo, che attiva subito proprio i due fari LED come avvertimento, il tutto insieme ad una potente sirena.

Si possono impostare mediante l’applicazione ufficiale gli orari in cui l’allarme sarà impostato, con tanto di notifica sullo smartphone che renderà subito partecipe il proprietario di casa di ogni evento avvenuto all’esterno. È presente l’audio bidirezionale per ascoltare ciò che accade fuori e all’occorrenza anche trasmettere la propria voce mediante l’altoparlante con cui la telecamera è equipaggiata. C’è l’integrazione con gli assistenti vocali Google Home e Alexa.

Grazie ad uno sconto del 10% sul sito ufficiale di Reolink, il prezzo oggi scende a soli 161,99 € Rispetto al vecchio prezzo di 179,99 €. Disponibile anche su Amazon.

Telecamera Reolink TrackMix WiFi: 2 obiettivi in 4K e doppio tracking

Per una sorveglianza massima, può tornare utilissima una telecamera a doppio obiettivo in grado di tracciare il movimento. La TrackMix WiFi di Reolink è un vero fenomeno, un dispositivo perfetto con risoluzione in 4K.

La particolarità di questa telecamera, molto ben realizzata e in grado di girare a 360°, è quella di avere due sensori in grado di registrare immagini in simultanea con angolatura diversa. Sulla stessa schermata dell’applicazione ufficiale è possibile infatti vedere una registrazione grandangolare ed una standard in contemporanea.

La risoluzione in 4K è pressoché perfetta grazie ai sensori da 8 MP che consentono di rilevare persone, veicoli ed animali domestici. Il tutto è facilitato da due LED a infrarossi e da 2 faretti. Quando sono accesi questi ultimi, la modalità notturna è a colori, mentre in caso contrario sarà in bianco e nero e super dettagliata.

Presente l’audio bidirezionale e ovviamente il sistema di avviso qualora qualcuno dovesse entrare nella sua area di competenza. Anche in questo caso il rilevamento del movimento consentirà all’utente di restare aggiornato in tempo reale su eventuali intrusioni. È inoltre supportata la registrazione video in time-lapse, immortalando dunque filmati in maniera progressiva anche a lungo termine.

Come tutte le telecamere in questione, registra continuamente 24 ore al giorno sovrascrivendo i dati. C’è l’integrazione con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Il prezzo del dispositivo oggi cala di 42 € e si ferma a soli 197,99 €. Disponibile anche su Amazon.

Telecamera Reolink Duo 2 WiFi: doppio obiettivo a 180°, 4K e premio Muse Awards

Siamo di fronte ad una telecamera davvero eccezionale, dotata innanzitutto di doppio obiettivo. Questa è la versione aggiornata del modello Duo WiFi ed è in grado di unire due inquadrature in una sola. In questo modo si avrà una panoramica a 180°, senza alcun tipo di spazio, come se fosse un solo obiettivo wide a registrare.

I dettagli vengono ripresi al meglio grazie alla risoluzione in 4K, in favore di una nitidezza di immagine senza precedenti. Il sistema di rilevamento avanzato si fonde perfettamente con l’audio bidirezionale, in favore di una più facile identificazione degli sconosciuti la telecamera rileva persone, veicoli ma anche cani e gatti. Ogni intrusione negli orari in cui l’allarme è azionato, comporteranno una notifica istantanea come nel caso di tutte le altre telecamere.

Anche in questo caso ci sono dei faretti, ben 8, utili per illuminare l’area e anche dei LED infrarossi per una visione notturna in bianco e nero. La connessione al Wi-Fi avviene con la doppia banda e grazie alle antenne MIMO c’è una ricezione davvero senza precedenti. Nessuna paura del cattivo tempo grazie alla certificazione IP66 che la rende totalmente impermeabile.

Grazie allo sconto di 29 €, il prezzo di questa Reolink WiFi Duo 2 WiFi equivale a soli 140,99 €. Disponibile anche su Amazon.

Telecamera Reolink RC-811WA: 4K a 8 MP, zoom ottico 5x e rilevamento persone

La RLC-811WA si distingue per le sue grandi qualità in termini di risoluzione. Come le altre telecamere, registra in 4K senza interruzioni e senza ritardi sfruttando la tecnologia Wi-Fi 6.

La visibilità è straordinaria grazie allo zoom ottico 5x, in grado di fornire una messa a fuoco rapidissima e di inquadrare i momenti in ogni loro sfaccettatura. La visione notturna in bianco e nero diventa a colori, con immagini davvero eccezionali grazie ai faretti in dotazione che per la precisione sono 9.

Le luci vengono attivate dal movimento, ogni volta che viene rilevato un intruso. Anche in questo caso, si riceverà un avviso immediato con una notifica mediante l’applicazione ufficiale. Anche qui c’è resistenza massima alle intemperie con la certificazione IP67 così come la possibilità di registrare i video in time-lapse. Questa, come tutte le telecamere descritte, è in grado di essere utilizzata con la voce grazie all’integrazione con Alexa e Google Home.

Il prezzo, oggi in sconto del 18%, arriva a soli 139,39 € invece che a 169,99 € come da listino. Disponibile anche su Amazon.