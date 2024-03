La matematica non sarà più un problema per gli studenti grazie a Google. Una nuova applicazione è in grado di risolvere le equazioni automaticamente; sarà sufficiente inquadrare l’esercizio e in pochi istanti Photomath proporrà la soluzione.

Google propone Photomath: l’app che risolve le equazioni in pochi istanti!

Avere a disposizione uno strumento che in pochi istanti possa risolvere degli esercizi di matematica proponendo la soluzione è sempre stato il sogno di ogni studente e adesso, grazie alla nuova app Photomath, tutto diventa reale.

Sfruttando l’intelligenza artificiale, la piattaforma è infatti in grado di risolvere svariati problemi matematici permettendo agli utenti di ottenere la soluzione e di osservare passo passo il ragionamento da mettere in pratica per poter svolgere l’esercizio anche in autonomia. L’intento, infatti, non è soltanto quello di delegare lo svolgimento degli esercizi al proprio smartphone bensì di avere a disposizione un supporto utile, da consultare quando si è in difficoltà.

Gran parte delle funzioni proposte da Photomath sono gratuite ma sottoscrivendo l’abbonamento Plus si avrà anche la possibilità di sfruttare video lezioni e altro materiale utile alla comprensione della disciplina. In questo caso, sarà necessario affrontare una spesa che potrebbe ammontare a circa 10,00 euro al mese.

Utilizzare Photomath non richiede alcuna competenza particolare. L’applicazione è semplice e intuitiva. Gli utenti dovranno soltanto dare il consenso all’app di accedere alla fotocamera e inquadrare tramite quest’ultima l’esercizio che si desidera svolgere così da ricevere la soluzione soltanto dopo pochi istanti.

L’emergere di questa novità farà sicuramente storcere il naso alla maggior parte degli insegnanti già indignati dall’utilizzo eccessivo di strumenti come ChatGPT. In realtà potrebbe essere opportuno considerare i sempre maggiori e sofisticati servizi offerti dall’intelligenza artificiale come un supporto utile da integrare ai classici strumenti fino ad ora utilizzati per lo svolgimento delle lezioni. Educare gli studenti al loro utilizzo consapevole potrebbe permettere di raggiungere degli ottimi risultati.