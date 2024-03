Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone di fascia media del colosso sudcoreano Samsung. Ci riferiamo in particolare al prossimo Samsung Galaxy A55. Sappiamo che quest’ultimo sarà annunciato in veste ufficiale sul mercato il prossimo 11 marzo 2024 durante un evento dedicato. Nonostante manchino quindi pochi giorni, in queste ore sono state rivelate tutte le presunte specifiche tecniche.

Samsung Galaxy A55, rivelate tutte le specifiche a pochi giorni dal debutto

Nel corso delle ultime ore sono state rivelate le presunte specifiche tecniche del prossimo Samsung Galaxy A55. Come già detto, il suo debutto è ormai dietro l’angolo, eppure i rumors e le indiscrezioni sembrano non voler finire di uscire. Quanto è emerso in rete in queste ore, non fa che confermare tutto ciò che era emerso nel corso delle precedenti settimane.

Stando quindi a quanto è emerso, il prossimo medio di gamma di casa Samsung avrà sul fronte un Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED e con una diagonale da 6.6 pollici. Il comparto fotografico, in maniera analoga al predecessore Samsung Galaxy A54, include un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 12 MP e un sensore macro da 5 MP. La fotocamera anteriore per i selfie sarà collocata in un piccolo foro centrale e sarà da 32 MP.

Dal punto di vista prestazionale, è stata confermata la presenza di un processore Exynos. Si tratta nello specifico del soc Exynos 1480 con tagli di memoria comprendenti fino a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno. Non mancherà comunque la possibilità di espandere ulteriormente la memoria interna fino a 1 TB tramite scheda microSD. A chiudere la scheda tecnica, dovrebbero esserci una batteria con una capienza da 5000 mah e il sistema operativo Android 14 a bordo.

Insomma, ormai manda davvero pochissimo all’arrivo di questo nuovo smartphone. Ricordiamo che, durante lo stesso evento, sarà annunciato ufficialmente anche il nuvolo mid-range Samsung Galaxy A35.