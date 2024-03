In un’epoca in cui la sicurezza informatica è una priorità per le aziende di tutto il mondo, gli hacker stanno evolvendo le proprie tattiche per infiltrarsi nei sistemi informatici. Una delle ultime minacce individuate è l’utilizzo di messaggi vocali inviati tramite email come veicolo per diffondere virus e malware.

Secondo gli esperti di sicurezza informatica di Check Point Software, gli hacker stanno sfruttando la funzionalità di notifica via email della segreteria telefonica per introdurre programmi eseguibili malevoli all’interno delle reti aziendali.

Al contrario delle aspettative, questi programmi non vengono presentati come file audio, ma come allegati alla mail, che una volta aperti infettano il computer dell’utente.

L’aumento degli attacchi hacker

Negli ultimi tempi, il numero di attacchi hacker di questo tipo è aumentato in modo significativo, con migliaia di casi segnalati a livello globale.

I truffatori approfittano della curiosità degli utenti e dell’inganno, impersonando marchi noti e creando messaggi vocali che sembrano autentici. Questo rende difficile per gli utenti distinguere tra comunicazioni legittime e tentativi di hacking.

Le vittime potrebbero così essere ingannate da oggetti di email che contengono numeri di telefono apparentemente legittimi ma in realtà fasulli.

Se si prosegue con l’apertura dell’allegato, si può incappare in un messaggio vocale che sembra provenire da un servizio di segreteria reale, ma che in realtà nasconde un pericoloso virus informatico.

Tali attacchi dimostrano l’importanza di essere costantemente vigili e consapevoli delle minacce informatiche. È fondamentale educare gli utenti sulle pratiche di sicurezza informatica e implementare misure di protezione avanzate per prevenire e contrastare gli attacchi informatici.

Insomma, gli hacker continuano a innovare le proprie strategie, mettendo a rischio la sicurezza e la privacy delle aziende e dei loro dipendenti.

È dunque imperativo agire con prontezza e determinazione per proteggere le reti aziendali e mitigare i rischi assocati alle minacce informatiche sempre più sofisticate.