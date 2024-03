Negli ultimi anni l’invio di virus e di malware da parte degli hacker è drasticamente aumentato.

L’obiettivo principale di questi gruppi di malintenzionati è quello di sottrarre informazioni sensibili per poi rivenderle sul black market oppure ricattare le aziende o i singoli cittadini a cui sono state rubate.

Al giorno d’oggi, infatti, le guerre si combattono più con le informazioni che con le armi e spesso sono gli stessi Governi a essere coinvolti in questo furto di dati.

Purtroppo in questa guerra di informazioni potrebbero essere coinvolti anche semplici cittadini e quindi è molto importante fare particolare attenzione e imparare a difendersi da questi attacchi.

Quali router sono coinvolti negli attacchi degli hacker russi?

La guerra informatica tra Stati Uniti e Russia è più accesa che mai e il conflitto non coinvolge unicamente il Nord America ma tutto l’Occidente.

In questi giorni l’FBI ha lanciato un allarme facendo sapere che alcune tipologie di router sono stati presi di mira da un gruppo di hacker russi, denominati APT28.

In particolare, i router coinvolti in questi pericolosi attacchi sono gli Ubiquiti, distribuiti in diverse parti del mondo. Gli attacchi sono effettuati in modo preciso e con modalità stealth, che permette ai malintenzionati di aggirare i sistemi di sicurezza, rendendosi irrilevabili.

Cosa fare se si possiede un router Ubiquiti?

Se si possiede un router Ubiquiti, anche da comune cittadino privato, bisogna prestare particolare attenzione perché potresti essere soggetto a degli attacchi.

Niente panico però, ci sono delle precauzioni che si possono prendere per garantire una maggiore sicurezza ai tuoi sistemi.

Innanzitutto è necessario effettuare il ripristino delle impostazioni di fabbrica del router e subito dopo eseguire un aggiornamento alla versione più recente. In questo modo aumenterai di parecchio la tua sicurezza.

In generale le regole da seguire per tutti sono quelle di non accedere a reti non protette e limitare la navigazione su siti sospetti e vulnerabili.