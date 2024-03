Le vulnerabilità di sicurezza sono sempre un argomento di grande interesse, e non solo nel contesto degli smartphone Android. A prova di ciò troviamo un recente caso riguardante le stampanti 3D del noto produttore Anycubic. A fine febbraio 2024, sono emerse segnalazioni su diverse piattaforme online, tra cui Reddit, riguardanti la comparsa di un file insolito chiamato “hacked_machine_readme.gcode” sui display delle stampanti 3D Anycubic.

Questo file apparentemente funge da avviso per gli utenti riguardo a una vulnerabilità di sicurezza legata ai sistemi dell’azienda. Il testo contenuto nel file avverte gli utenti che il servizio MQTT di Anycubic è afflitto da una “vulnerabilità critica“. In relazione a quest’ultima l’azienda consiglia gli utenti di prendere precauzioni immediate, come scollegare la stampante 3D da Internet, per prevenire eventuali sfruttamenti dannosi.

Hacking su stampante Anycubic

Ciò che è interessante è che questo “hacking” sembra essere stato realizzato con intenti “benevoli“, almeno in apparenza. Il suo scopo, infatti, sembra essere quello di di avvertire gli utenti della potenziale minaccia e di incoraggiarli a proteggere le proprie stampanti. Nonostante ciò, il fatto che il file sia stato inviato a un vasto numero di stampanti, circa 2,9 milioni secondo quanto dichiarato dai responsabili dell’attacco, solleva questioni sulla sicurezza e sulla privacy degli utenti.

James Ouyang di Anycubic ha dichiarato a TechCrunch che l’azienda sta attualmente indagando sulla situazione e che presto rilascerà una comunicazione ufficiale in merito. Questo episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di garantire la sicurezza dei dispositivi connessi. E dimostra anche l’importanza di comprendere nel discorso anche i dispositivi apparentemente meno soggetti ad attacchi informatici come le stampanti 3D. È fondamentale che le aziende adottino misure di sicurezza robuste e reagiscano prontamente alle vulnerabilità scoperte al fine di proteggere i propri utenti e preservare la fiducia nel marchio.

In un panorama sempre più interconnesso, dove dispositivi come le stampanti 3D diventano parte integrante della nostra vita quotidiana e del mondo produttivo, la sicurezza informatica deve rimanere una priorità assoluta. Solo attraverso una collaborazione tra produttori, utenti e esperti di sicurezza informatica possiamo mitigare efficacemente le minacce digitali. Garantendo, in questo modo, un ambiente online sicuro e protetto per tutti.