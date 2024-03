Vodafone Italia, l'operatore rosso abbandonerà Iliad per Swisscom

La divisione italiana di Vodafone potrebbe presto cambiare proprietà, con Swisscom che emerge come potenziale acquirente. La conferma viene direttamente dall’operatore madre, che ha annunciato di essere in trattative esclusive con l’operatore di telecomunicazioni svizzero per una vendita che, se portata a termine, potrebbe valere 8 miliardi di euro in contanti. Tuttavia, le parti coinvolte sottolineano che l’accordo non è ancora stato finalizzato e che le discussioni sono ancora in corso.

Vodafone: l’accordo è ancora in corso

Vodafone ha esplorato diverse opzioni per consolidare la propria presenza sul mercato italiano, ritenendo che l’accordo con Swisscom rappresenti l’opportunità più vantaggiosa in termini di creazione di valore e di immediatezza nel pagamento, offrendo così una maggiore certezza agli azionisti. La ricerca di un partner per la sua divisione italiana da parte di Vodafone non è una novità: l’azienda aveva precedentemente respinto due offerte di acquisizione da parte di iliad. La proposta più recente di iliad prevedeva la creazione di una nuova entità (NewCo) in joint venture al 50%, con un pagamento a Vodafone di 6,6 miliardi di euro in contanti, più un ulteriore finanziamento di 2 miliardi di euro per i soci, senza però concedere a Vodafone il diritto di opzione sulla sua partecipazione nella NewCo.

Nonostante l’interesse manifestato da iliad, che ha confermato la volontà di acquisire la divisione italiana di Vodafone, l’offerta di 11,25 miliardi di euro è stata rifiutata. Vodafone ha motivato la sua decisione di interrompere le discussioni con iliad, preferendo proseguire il dialogo con altri potenziali partner, tra cui Swisscom, ritenuto una scelta più promettente.

La situazione rimane fluida, con Vodafone che avverte che non vi è alcuna garanzia di raggiungere un accordo definitivo. L’attenzione ora è rivolta alle future comunicazioni che potrebbero chiarire l’esito delle trattative con Swisscom, segnando un momento potenzialmente significativo per il mercato delle telecomunicazioni in Italia.