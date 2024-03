Whatsapp, il trucco per accrescere privacy e sicurezza sull'app

Nell’era della comunicazione digitale, la privacy e la sicurezza dei nostri messaggi sono diventate priorità fondamentali. WhatsApp, la popolare app di messaggistica, introduce una funzione cruciale per chi desidera un ulteriore strato di privacy: la possibilità di inviare contenuti che non possono essere catturati tramite screenshot. Questa opzione si rivela particolarmente utile quando si condividono informazioni delicate o personali che si preferisce non vengano conservate o condivise oltre la conversazione originale.

Whatsapp: così puoi inviare messaggi che svaniscono nel nulla

Per garantire che i messaggi inviati tramite WhatsApp rimangano privati e non replicabili attraverso la cattura dello schermo, si può sfruttare la funzionalità “Visualizza una volta”. Quest’ultima permette ai destinatari di visualizzare foto, video e messaggi vocali una sola volta, dopodiché il contenuto scompare e non può essere salvato sul dispositivo del destinatario. È importante notare, tuttavia, che questa opzione non si estende ai messaggi di testo.

Per utilizzarla efficacemente, sia su dispositivi Android che iPhone, basta avviare WhatsApp e selezionare la conversazione di interesse. Per inviare foto o video, si accede alla galleria multimediale del proprio dispositivo, si sceglie il contenuto da inviare e si attiva l’opzione “Visualizza una volta” prima dell’invio. Questa modalità garantisce che il destinatario possa aprire il contenuto solo una volta, limitando così la possibilità di effettuare screenshot. Per i messaggi vocali, la procedura è simile: si registra il messaggio, si attiva l’opzione “Visualizza una volta” e si invia. Anche gli utenti che preferiscono utilizzare WhatsApp dal proprio PC, tramite WhatsApp Web o l’applicazione desktop, possono beneficiare di questa funzionalità.

Questa innovativa funzione di WhatsApp rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza e privacy nelle comunicazioni digitali, consentendo agli utenti di condividere contenuti sensibili con maggiore tranquillità. Sebbene non impedisca completamente la possibilità di catturare il contenuto tramite altri dispositivi, riduce significativamente il rischio di distribuzione non autorizzata dei dati sensibili inviati.