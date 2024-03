Rockstar Games ha preparato un nuovo DLC per GTA Online intitolato “Assalto a Cluckin’ Bell”. L’annuncio è stato dato a sorpresa, con il debutto delle nuove missioni previsto per il prossimo 7 marzo.

L’obiettivo dei giocatori del titolo multiplayer realizzato da Rockstar Games è quello di sgominare uno dei più importanti giri di corruzione di Los Santos. Per avviare le nuove missioni bisognerà attendere una chiamata in game da parte di Vincent Effenburger.

Si tratta di una vecchia conoscenza per i veterani di GTA Online in quanto era il vecchio capo della sicurezza presso il casinò Diamond. Tuttavia, adesso Effenburger lavora per la LSPD, la Polizia di Los Santos.

Rockstar Games sta aggiornando GTA Online con il nuovo DLC “Assalto a Cluckin’ Bell”, l’espansione arriva completamente inaspettata

La missione aperta a tutti i giocatori di GTA Online sarà quello di infiltrarsi nell’impianto di proprietà della Cluckin’ Bell situato a Paleto Bay. Una volta all’interno, come anticipato dal nuovo trailer pubblicato su YouTube, bisognerà uscirne vivi facendosi largo a colpi di armi da fuoco.

Il cartello criminale, però, non starà a guardare e resisterà con i denti ad ogni minaccia. Oltre a tutti gli scagnozzi del cartello, i giocatori se la dovranno vedere anche con i poliziotti corrotti che non renderanno di certo facile l’infiltrazione e la successiva fuga.

Con il nuovo DLC Assalto a Cluckin’ Bell oltre alle nuove missioni arrivano anche dei nuovi veicoli. La vettura più iconica dell’aggiornamento sarà la Bravado Gauntlet Interceptor, un mezzo delle forze dell’ordine completamente personalizzabile per diventare ancora più prestazionale. Tuttavia, ci aspettiamo tante altre novità tra cui ulteriori veicoli e armi speciali da utilizzare sia durante le missioni che liberamente in giro per la città.

Il nuovo update per il titolo multiplayer sarà disponibile a partire dal prossimo 7 marzo. Il DLC verrà rilasciato per tutti i giocatori di GTA Online e sarà giocabile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e anche PC