Se siete studenti di scuola o dell’università o state frequentando un qualsiasi altro corso di formazione, questo potrebbe essere l’articolo per voi. La cosa che accomuna tutti i percorsi formativi è la necessità di prendere degli appunti, spesso però, non si ha modo di portarsi sempre dietro carta e penna, per risolvere questo problema vengono in nostro soccorso le app. Parliamo di applicazioni compatibili sia per PC che per i dispositivi mobile, se non sapete quali utilizzare siamo qui proprio per consigliarvene qualcuna.

La prima opzione che vi consigliamo di provare si chiama OneNote. È un’applicazione che è disponibile sia per Android che per iOS e la potrete cercare, scaricare e installare direttamente dal Play Store o dall’App Store.

OneNote è completamente gratuita, sia l’installazione che tutto il resto, è un’app estremamente facile da usare, che vi consentirà di prendere appunti con grande semplicità. Un suo grandissimo vantaggio è che, grazie alla sincronizzazione potrete leggere o modificare un file di testo che avete scritto grazie ad un altro dispositivo.

Dopo averla scaricata, dovete cliccare sul tasto iscriviti gratis e dovrete seguire le indicazioni che vedrete sullo schermo in modo da creare un account Microsoft. Al termine, basterà premere sul tasto + per iniziare a creare un nuovo blocco di appunti. Si aprirà una nuova schermata, su cui aggiungerete il titolo della nota, successivamente potrete iniziare a migliorare il vostro file, grazie agli utilissimi strumenti a vostra disposizione. In particolare modo vi consigliamo di esercitarvi con la barra dedicata, utile per inserire delle note audio, degli elenchi, delle immagini, ma anche di disegnare a mano libera o formattare il testo.

Ecco la seconda app per prendere degli appunti

La seconda applicazione di oggi si chiama Evernote. Anch’essa è disponibile sia per Android che per iOS, potendola scaricare e installare direttamente dal Play Store o dall’App Store, in base al vostro dispositivo mobile. Potrete ottenerla gratuitamente e utilizzarla sia dallo smartphone o tablet, che dal vostro computer. Esiste anche la versione a pagamento, che ha un costo di 6,99 euro al mese, semplicemente vi fornisce maggiore spazio per l’archiviazione e la sincronizzazione degli appunti è estendibile ad numero maggiore di dispositivi.

Dopo averla installata, bisogna procedere con la creazione di un account, indicando il vostro indirizzo email o scegliendo l’accesso con l’account Google. La schermata principale è la parte in cui vedrete tutte le note e dove inizierete a prendere degli appunti impeccabili. In basso vedrete un tasto per creare una nuova nota. Potrete scegliere tra i vari generi disponibili: promemoria, nota standard, nota a mano libera, nota audio o con allegati.