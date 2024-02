Il confronto tra Rockstar Games e il Joker della Florida sembra giunto al capolinea. Dopo aver più volte minacciato una causa legale contro la software house, Lawrence Sullivan potrebbe aver rinunciato al procedimento per l’utilizzo della sua immagine in GTA VI.

Sin dall’uscita del primo trailer di GTA VI, Sullivan ha affermato che Rockstar Games ha utilizzato il suo volto e il suo stile senza autorizzazione. Infatti, nel filmato si può vedere un personaggio che lo ricorda per via del volto completamente tatuato, in particolare intorno agli occhi e ai lati della bocca.

Il Joker della Florida ha più volte provato a minacciare Rockstar Games chiedendo diversi milioni di dollari per danni morali. Tutte le richieste sono rimaste inascoltate e Sullivan è arrivato a dichiararsi pronto a far evadere l’hacker che ha rubato svariati terabyte di dati dai server della software house.

Il Joker della Florida propone un accordo a Rockstar Games, rinuncerà alla causa milionaria se potrà essere presente in GTA VI

Alla fine, Rockstar Games ha saldamente mantenuto la propria posizione e Sullivan sembra aver rinunciato ad ogni minaccia. Con un nuovo video pubblicato sui social, il Joker della Florida ha lanciato una vera e propria proposta commerciale.

Sullivan si è mostrato disponibile a pubblicizzare GTA VI e a offrire la propria voce per doppiare il personaggio che gli assomiglia. Chiaramente, il tutto deve essere legato ad un equo compenso che, secondo lui si aggira tra i 50 e i 100 mila dollari americani.

In seguito a questo accordo, Sullivan lascerà cadere ogni accusa e collaborerà attivamente con Rockstar Games per la promozione del titolo. Grazie a questa partnership, si potrebbe rendere GTA VI un fenomeno cross-mediale che unirebbe finzione e realtà in un modo del tutto nuovo.

Trattandosi della prima proposta reale da parte di Sullivan verso il team di Rockstar Games, non sorprenderebbe se la software house accettasse davvero. Infatti, gli sviluppatori potrebbero trovare un accordo con il Joker della Florida per modificare il personaggio visto nel trailer per renderlo del tutto simile alla sua controparte reale nell’aspetto, nella voce e anche nelle azioni compiute.