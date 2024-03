Canone RAI e Bollo auto finalmente non si pagano, il TRUCCO

Il canone Rai e il bollo auto sono sicuramente le tasse più odiate dagli italiani e di gran lunga. Non c’è dubbio sul fatto che queste due imposte siano le più fastidiose, quelle che in nessun altro paese sono obbligatorie o semplicemente presenti. Questo è ciò che fa imbestialire il pubblico, ovvero l’esclusività di queste tasse, che infatti vanno pagate solo sul territorio italiano. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di indicare a tutti alcune strade per evitare di pagare qualora ci fossero determinati requisiti nella loro disponibilità.

Partendo dal canone Rai, che per la precisione è stato anche diminuito, ci sono più opportunità. Questa tassa, che non costa più 90 € all’anno ma 70, è di competenza nazionale e dunque è uguale per tutti.

Per non pagare il canone Rai le persone devono avere almeno 75 anni di età e un reddito annuo che non superi la cifra di 8000 €. La stessa esenzione spetta alle persone che non hanno in casa una televisione che riceva i canali satellitari o alle forze militari.

Canone RAI e bollo auto, ecco il modo per non pagare la tassa automobilistica

Gli utenti che odiano il canone, di conseguenza odiano anche il bollo auto che è la seconda tassa ad essere ritenuta superflua e fuori luogo. Differentemente dal canone Rai, il bollo è quel tipo di tassa che viene governata in maniera diversa in base alla regione in cui il cittadino pagante risiede. I contribuenti infatti si ritrovano a pagare un bollo diverso pur possedendo la stessa auto di un’altra persona che si trova in un’altra regione.

Chi ha un’auto storica o la legge 104, non paga il bollo, stessa cosa per chi in Piemonte e in Lombardia possiede un’auto elettrica: in questo caso non si pagherà mai più la tassa. L’esenzione per chi ha un’auto elettrica comprende anche le altre regioni ma solo per i primi cinque anni.