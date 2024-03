Canone RAI e bollo auto, ecco il trucco per non pagare

Gli utenti che vorrebbero non pagare il canone Rai e il bollo auto, possono farlo solo mediante alcune agevolazioni previste per determinate categorie di persone. L’unico modo per farlo è attenersi ai criteri che il governo e le regioni accettano, per cui basta seguire le informazioni e capire se ci sono i requisiti necessari.

Partendo dal canone Rai, sono diverse le persone che possono evitare di pagarlo, a partire da coloro che hanno 75 anni di età compiuti e che hanno un reddito annuale pari o inferiore a 8000 €.

La stessa cosa vale anche per coloro che non hanno una televisione in casa o una radio, ovvero quegli apparecchi che ricevono i canali nazionali del satellite. Secondo quanto riportato dagli organi ufficiali, anche chi fa parte delle forze armate può beneficiare della convenzione. Ricordiamo che il canone Rai è sceso ufficialmente a 70 € dai vecchi 90 €, per cui si pagheranno 7 € al mese per 10 mesi dell’anno.

Non solo il canone Rai può essere evitato, ecco come non pagare il bollo auto

Gli utenti che oltre al canone Rai vogliono evitare di pagare anche il bollo auto, devono solo ed unicamente attenersi alle regole imposte dalle regioni. Attualmente in Italia tutte le persone possono avere l’opportunità di non pagare questa tassa, che ricordiamo essere appunto regionale. Ogni regione pertanto la amministra a modo suo e con i suoi prezzi, con Lombardia e Piemonte che sembrano essere quelle più accondiscendenti.

Chi possiede un’auto elettrica in queste due regioni infatti non pagherà mai più il bollo auto, così come chi la possiede in altre regioni, ma in quel caso l’esenzione vale solo cinque anni. Più persone inoltre possono beneficiare di svariate agevolazioni anche essendo in possesso di un’auto ibrida.

Sono sempre di più le persone che cercano un modo per evitare di pagare questa tassa e appunto anche il canone Rai. I modi a quanto pare ci sono, ma ovviamente non riguardano tutti.