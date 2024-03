WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea di Meta, ha recentemente presentato un nuovo aggiornamento beta sul Play Store, denominato versione 2.24.5.18. Quest’ultimo aggiornamento introduce una funzione di grande rilevanza: l’interoperabilità tra diverse piattaforme di messaggistica. Questa novità è stata concretizza per essere in linea con le normative europee del Digital Markets Act (DMA), che mirano a promuovere la piena concorrenza e la trasparenza nel settore digitale.

L’interoperabilità consente agli utenti di comunicare senza problemi tra piattaforme diverse. Ad esempio, un utente di Signal potrà, grazie a questa interessante novità. inviare messaggi a un contatto su WhatsApp e viceversa. L’uso di tale prospettiva apre, in questo modo, nuove possibilità di comunicazione e connessione.

Chat multi-piattaforma su WhatsApp

Meta ha lavorato a lungo su questa funzionalità, come dimostrano i primi segnali riscontrati all’interno della versione 2.23.19.8 rilasciata a settembre dell’anno scorso. In quell’occasione, la funzione “Third–party chats” (Chat di terze parti) era stata individuata da alcuni utenti, sebbene la pagina corrispondente fosse ancora vuota. Le cose sembrano però essere cambiate con l’ultimo aggiornamento rilasciato. Attualmente, invece, è possibile visionare una sezione dedicata in cui gli utenti possono attivare o disattivare manualmente l’interoperabilità tra diverse piattaforme.

È importante notare che questa funzionalità è disattivata per impostazione predefinita e deve essere attivata manualmente dagli utenti. Una volta attivata, è possibile modificarla in qualsiasi momento. WhatsApp, anche se ha reso disponibile questa funzione, avverte gli utenti sui potenziali rischi associati all’interazione con chat di terze parti. Questi includono la possibilità che app di terze parti utilizzino una crittografia end–to–end diversa, un aumento dei messaggi indesiderati e una gestione dei dati potenzialmente diversa rispetto a quella di WhatsApp.

Al momento, l’interoperabilità con le chat di terze parti, ora disponibile solo nella versione beta, sarà presto disponibile anche nella versione stabile di WhatsApp. Questa mossa riflette l’impegno dell’app di messaggistica istantanea di rispettare le normative europee e nel fornire ai propri utenti la migliore esperienza possibile. A tal proposito, WhatsApp precisa che la disponibilità di chat di terze parti è conforme alla legge regionale europea e rappresenta un passo significativo verso un’esperienza di messaggistica più aperta e interconnessa per gli utenti.