Iliad ha 2 OFFERTE fino a 200 GIGA con un regalo per sempre

Iliad le sta tentando tutte pur di mettere i bastoni tra le ruote ai grandi gestori e per totalizzare ulteriori record come quelli raggiunti fino ad oggi. Il famosissimo gestore proveniente dalla Francia è stato in grado di mettere ancora una volta in circolazione delle offerte clamorose, piene di contenuti ma soprattutto poco costose tutti i mesi.

La peculiarità di questo gestore è quella di offrire delle promozioni mobili che siano in grado di durare per sempre con lo stesso costo mensile, come piace al pubblico. Tutto questo è sicuramente sinonimo di grande affidabilità ed è per tale motivazione che tutti valutano almeno una volta le offerte di Iliad. Questa volta di carne al fuoco ce n’è veramente tanta siccome le offerte disponibili sul sito ufficiale sono due, molto simili tra loro tra l’altro. In realtà ci sono anche tante differenze, siccome una offre più dell’altra, con prezzi chiaramente diversi.

Iliad, ecco quali sono le migliori offerte del momento fino a 200 giga al mese

Il mondo Iliad diventa ancora più appetibile visto che ora sul sito ufficiale sono disponibili ben due offerte e non più una sola. Dopo aver visto durante le scorse settimane la grandissima Flash 200, sembra che ora sia arrivato il momento di vedere qualcosa di molto interessante da affiancarvi. Gli utenti che vogliono scegliere Iliad infatti possono fare affidamento anche sulla nuovissima Flash 150.

La prima delle due offerte costa 9,99 € al mese mentre quest’ultima invece costa 7,99 € al mese.

In entrambi i casi gli utenti possono contare su minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e un costo di attivazione di 9,99 € una tantum. Per quanto riguarda i giga invece la nuova promo offre 150 giga in 4G tutti i mesi mentre la Flash 200 arriva a 200 giga in 5G.

Ricordiamo che l’offerta che permette a tutti di avere il 5G, lascia libero spazio alla sottoscrizione della promozione in fibra ottica per la casa ad un costo agevolato.