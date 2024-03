ENEL riceve una super MULTA da 79 milioni, ecco perché

Il Garante della Privacy ha completato l’indagine nei confronti di Enel Energia, conclusasi con una multa record per il celebre fornitore di luce e gas.

La sanzione equivale infatti ad una cifra di 79 milioni di euro, con il procedimento che ha avuto luogo per via di gravi carenze per quanto concerne il trattamento dei dati personali di molti utenti appartenenti al settore dell’energia elettrica e del gas realizzati ai fini di telemarketing. Queste gravi violazioni avrebbero toccato un numero di oltre 9 mila contratti.

Enel multata per ben 79 milioni di euro, ecco perché

Stando all’analisti condotta dal Garante, emerge che le quattro società che sono state coinvolte nella questione agivano come procacciatori abusivi, ottenendo dunque in qualche modo i dati dei potenziali clienti a cui poi successivamente proponevano dei contratti. Tale attività alimentava un business illecito caratterizzato da chiamate di disturbo, promozioni di servizi e sottoscrizioni contrattuali senza alcun tipo di beneficio economico in favore dei consumatori.

Durante l’ispezione negli uffici di Enel Energia, è stato acclarato che i sistemi informativi dedicati alla gestione dei clienti e all’attivazione dei servizi mostravano delle gravi lacune per quanto concerne la sicurezza. Enel non aveva implementato infatti tutte le misure atte a prevenire le attività illecite suddette condotte dai procacciatori abusivi.

Ovviamente Enel non ha perso tempo nell’annunciare che ben presto verrà fatto ricorso per tale decisione. L’azienda ha voluto precisare che questo provvedimento imposto dal garante fa riferimento a fatti antecedenti all’anno 2022. La società ritiene pertanto di aver agito sempre utilizzando i massimi canoni di correttezza e di avere adottato sempre tutte le misure utili per garantire sicurezza nei propri sistemi.

Il tutto contrastando dunque anche con azioni giudiziarie ogni condotta delle agenzie che andavano ad operare abusivamente procurando danno ai clienti e ovviamente anche alla società. Per tale motivo Enel si tira fuori da tutto ciò e si ritiene anche parte lesa.