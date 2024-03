CoopVoce, la nuova offerta è PIENA di contenuti: costa 7 EURO

Ancora una volta sul sito ufficiale di CoopVoce si avvicendano le migliori offerte del panorama della telefonia mobile italiana. Non è più una novità che il famosissimo provider virtuale riesca a mettere in difficoltà i grandi gestori di sempre che infatti arrancano dietro alle nuove opzioni ufficializzate sul portale dell’operatore di Coop. È stata lanciata ormai da qualche settimana la famosissima EVO 200, promozione mobile che è ritornata in piazza dopo un lungo periodo di assenza. Al momento c’è solo un obiettivo: battere tutti.

I grandi vantaggi che CoopVoce offre sono molteplici, a partire dai contenuti e fino ad arrivare ai prezzi di vendita che mai prima d’ora erano stati così bassi. Lo scopo è sempre lo stesso: battere la concorrenza e farlo in maniera agevole, come del resto riesce sempre a fare CoopVoce. All’interno di questa nuova offerta, che giungerà al termine tra circa quattro giorni, c’è di tutto a partire dai minuti fino ad arrivare alla connessione Internet. Basta pagare una cifra di soli 7,90 € ogni mese per assicurarsela per sempre.

CoopVoce, la nuova EVO 200 è clamorosa: ecco cosa offre tutti i mesi agli utenti

Bisognerà pagare solo 7,90 € al mese e il gioco sarà fatto. Questo prezzo garantisce infatti la presenza di telefonate senza limiti verso qualsiasi numerazione, 1000 SMS da inviare a chiunque si desideri e infine 200 giga per connettersi al web con il 4G.

Non ci sono costi di attivazione da pagare e soprattutto il primo mese viene totalmente concesso gratis dall’azienda, che permette dunque di cominciare a pagare dal secondo in poi.

Ricordiamo inoltre che scegliendo questa soluzione o qualsiasi altra promo di CoopVoce, si potrà accelerare il processo di portabilità: basterà richiedere una eSIM al posto di una scheda fisica classica. Questo nuovo modello va semplicemente installato virtualmente, per cui sarà molto più rapido avere il nuovo gestore direttamente sullo smartphone.