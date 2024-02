Le auto sono risultate molto sporche e perfino più sporche dei WC dato che è oramai il mezzo usato dalla maggior parte delle persone e che quindi presenta un’ enorme quantità di ore di utilizzo. Il fenomeno ha scosso un po’ le idee delle persone che pensavano che l’ auto non fosse così sporca tanto da superare anche il WC che dovrebbe essere il luogo più sporco proprio a causa della funzione che svolge.

Infatti le auto se ci pensiamo solo il mezzo con cui condividiamo la maggior parte, o quasi, delle ore in una giornata; poiché la usiamo per trasportare oggetti, alimenti, valigie diventa inevitabile che diventi un po’ sporca ma non si era immaginato che sia più sporca del WC. Per cui bisogna sapere come bisogna comportarsi per evitare di sporcare troppo l’ auto in modo da renderla pulita ma anche più accogliente.

Auto, ecco perché viene ritenuta tanto sporca

La ricerca che è stata condotta dalla School of Biosciences dell’ Aston University e commissionata da Scrap Car Comparison, ha portato a delle conclusioni molto importanti: le auto sono molto sporche anche più dei WC. Questo perché, dopo aver preso in esame due bagni e cinque auto, è risultato che nelle auto c’era una quantità abbastanza importante di batteri fecali. Infatti circa 1425 sono stati trovati nel bagagliaio, mentre nel sedile del conducente circa 649, di seguito nella classifica troviamo cambio, sedile posteriore e cruscotto.

La parte più sporca risulta essere il bagagliaio dato che è il luogo dove riponiamo gli oggetti, ma anche la spesa e le valigie; per cui bisogna sempre mantenerlo il più pulito possibile per evitare che vengano a crearsi dei batteri nocivi per la salute. Bisogna pulire non solo il bagagliaio ma anche il resto della macchina per mantenerla il più accogliente, pulita e confortevole possibile.