Samsung, il caricabatterie che viaggia a 50W riscuote successo

Samsung ha reso disponibile da qualche settimana il suo nuovo caricabatterie da 50W per la ricarica dei suoi dispositivi. Molti utenti hanno sempre accusato il brand orientale di non avere accessori in grado di caricare più rapidamente gli smartphone, i tablet e altri device ma da qualche tempo dunque il discorso è decaduto.

Chi usa uno smartphone Samsung ad esempio è stato abituato fino a poco fa ad un caricabatterie in grado di toccare i 45W di potenza, peraltro disponibili solo fino al 50% della ricarica. Con l’arrivo ufficiale del nuovo accessorio da muro, quello con ricarica super veloce che costa 69,90 euro si è toccato un nuovo standard e oggi arriva anche in altri paesi europei per la gioia del pubblico.

Samsung, il caricabatterie che carica fino a 50W con PD

Con il numero di modello EP-T5020, questo caricabatterie dispone di due porte USB-C, con la prima che tocca i 50W in fase di carica di un solo dispositivo. La potenza infatti va intesa in modo complessivo: caricando due smartphone, il nuovo charger di Samsung è in grado di erogare 25W per parte. Non manca il supporto USB PD PPS

Al momento questo nuovo prodotto è disponibile solo in alcuni paesi tra cui anche l’Italia. Gli utenti di altre nazioni europee sperano che la commercializzazione possa a breve avvenire anche in altre aree. Va precisato che un caricabatterie ancora più potente, con tripla porta, è disponibile ma è in grado di ricaricare solo i laptop Samsung Galaxy Book.

Samsung sta cercando di fare di tutto pur di ampliare la sua gamma di accessori, in modo da fornire sempre più possibilità. Allo stesso tempo dagli scatole stanno scomparendo i caricatori, con l’azienda che ha confermato di volerli eliminare anche dai prodotti di bassa gamma. Ci saranno quindi molte novità in merito in futuro.