Il lancio del Samsung Galaxy Z Fold 6, oltre che del Galaxy Z Flip 6, è previsto quest’estate. Voci di corridoio delle ultime settimane indicano che il modello Z Fold di quest’anno potrebbe portare una manciata di aggiornamenti e un design in titanio simile al Galaxy S24 Ultra. Secondo altre voci, Samsung svelerà una versione premium dello Z Fold 6 con il nome in codice Q6A, potenzialmente della gamma Ultra.

Sono necessari importanti migliorie e differenze se l’azienda vuole compensare il ritardo del lancio e competere con la concorrenza. Il sito di notizie Android Headlines cita un numero di modello che secondo quanto riferito è apparso nel loro database: SM-F958N. Questo di per sé non dice molto, ma dato il modo in cui Samsung di solito chiama i suoi prodotti, potrebbe essere l’indicatore di una variante Ultra del Galaxy Z Fold 6 in lavorazione. Il codice, infatti, richiama molto quello dei predecessori della stessa gamma di modelli.

Dato che la N in SM-F958N si riferisce ai mercati della Corea del Sud, la fonte ipotizza che questa variante premium del Galaxy Z Fold 6 potrebbe essere disponibile esclusivamente in quella zona. Tuttavia, troppo presto per dirlo, dato che mancano ancora poco più di due mesi al tanto atteso evento Samsung Unpacked del 2024. Suggeriamo di prendere questa notizia con le pinze.

Cosa sappiamo per il momento su Samsung Galaxy Z Fold 6/6 Ultra

C’è ancora un po’ di confusione sui progetti di Samsung per il secondo modello della linea, c’è meno mistero sulla versione standard (che corrisponde al dispositivo SM-F956x). Il Galaxy Z Fold 6 nella versione standard sarà disponibile in alcune nuove tonalità, tra cui: Light Pink, Crafted Black e Navy. Non bisogna aspettarsi molte novità, invece, per quanto riguarda le prestazioni. Probabilmente si affiderà al chip Snapdragon 8 Gen 3 già utilizzato. Lo stesso vale per le funzionalità Galaxy AI. Sfortunatamente, i fan che si aspettano una ricarica più rapida potrebbero rimanere delusi, poiché Samsung dovrebbe offrire lo stesso standard di ricarica rapida da 25 W del modello precedente.