Dopo la miriade di informazioni di dispositivi e aggiornamenti tecnologici che si stanno attuando nell’ultimo periodo c’è ne uno che sta guadagnando l’attenzione di molte persone. Dopo il lancio del solista tecnologico Apple Vision Pro si ritorna sulle tracce della grande azienda di Cupertino con delle novità in mente per il sistema operativo.

Da quanto trapelato per la prossima versione di iOS oltre all’introduzione dell’intelligenza artificiale si stava pensando ad un cambio look dell’interfaccia grafica con il nuovo iOS18.

Apple, quali sono le notizie?

Da quanto espresso poco fa delle notizie molto importanti riguardanti il futuro degli aggiornamenti di casa Apple sono rilasciate. Così Mark Gurman di Bloomberg ipotizza che la grande mela sia pronta per un sostanziale aggiornamento grafico per iPhone.

Per quello che è detto arriverà quindi una nuova interfaccia per Apple con iOS18, piena sicuramente di nuovi elementi grafici con delle nuove animazioni. Dove al centro è presente l’idea di adeguare l’interfaccia di iOS18 con quella di visionOS, sistema operativo che riguarda il Vision Pro. Aggiornamento che comunque manca da molti e svariati anni.

Questi aggiornamenti oltra a portare novità in ambiti interfacciali e tecnologici dovrebbero portare le prima funzionalità per Apple legate all’uso dell’intelligenza artificiale generativa. Elemento cardine da quanto si può capire di tutto l’aggiornamento intero. Tutte notizie che sicuramente verranno autentificate al 100% al WWDC prossimo.

Abbiamo parlato degli aggiornamenti per quanto riguarda l’interfaccia di iPhone e per Apple, ma ci sono anche delle notizie per quanto riguarda macOS. Da quanto si sa dovrebbe arrivare anche un aggiornamento dedicato proprio per il Mac e MacBook. Però tutto con un solo dettaglio ovvero si dovrà aspettare aumentando di più la lista d’attesa che attualmente ha il suo pallino rosso messo sul 2025.

Con questi aggiornamenti sicuramente Apple riaprirà le strade e il modo di vedere il proprio dispositivo con occhi diversi o forse interfacce diverse.