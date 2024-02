Gli sviluppatori di Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato il nuovo aggiornamento per Tower of Fantasy. Il giocatori del titolo MMORPG open-world potranno divertirsi con il nuovo simulacro Yanuo che farà il proprio debutto a partire dal 20 febbraio.

Yanuo è uno degli Esecutori più affidabili di Hykros tanto da essersi guadagnata il soprannome di “Perfezionista del Distretto 9“. Tuttavia, ad impressionare sono anche le sue abilità, tra cui l’infiltrazione e la mimetizzazione che la rendono estremamente versatile.

Nonostante a prima vista possa sembrare gioviale e calorosa, Yanuo nasconde un segreto. Infatti, il nuovo simulacro è un agente in incognito degli Eredi di Aida e sta raccogliendo informazioni riservate sulla Tower of Fantasy.

Come anticipato su YouTube, il nuovo simulacro sarà un personaggio molto sfaccettato che nasconde un lato freddo, arrogante e indisciplinato. Tutti i giocatori potranno divertirsi a scoprire tutte le abilità di Yanuo.

Ricordiamo che Tower of Fantasy si configura come un titolo multiplayer di natura open-world in cui le missioni e l’esplorazione sono parte integrante dell’avventura. Il contesto in cui gli utenti si troveranno a giocare è molto particolare.

Infatti, il titolo è ambientato in un futuro molto particolare. Gli umani sono riusciti a sfuggire al collasso dell’ambiente terrestre solo colonizzando un nuovo pianeta chiamato Aida. Tuttavia, anche su questo nuovo mondo non mancano i pericoli e le minacce.

Tower of Fantasy è diventato uno dei titoli più giocatori in Cina e nel resto del mondo. A contribuire al suo successo c’è sicuramente lo scenario post-apocalittico unito al sci-fi che caratterizza la trama. Inoltre, lo stile unico del gioco si basa sugli anime, rendendo visivamente appagante ogni scena.

Infine, il supporto da parte degli sviluppatori è continuo e arrivano novità ogni settimana. Basti pensare alla collaborazione con uno degli anime più influenti di sempre, che ha permesso di portare su Tower of Fantasy i personaggi di EVANGELION.