Gli sviluppatori di Level Infinite e Hotta Studio hanno fornito maggiori dettagli sull’attesa collaborazione tra EVANGELION e Tower of Fantasy. Il nuovo DLC dedicato ai personaggi di Hideaki Anno sta per arrivare sul titolo MMORPG free to play.

Nella prima metà del 2024, i giocatori potranno giocare con i nuovi simulacri dedicati a Asuka Langley Soryu, Shinji Ikari e Rei Ayanami. La possibilità di giocare con questi personaggi sarà a tempo limitato, quindi è meglio affrettarsi.

Oltre ai tre protagonisti umani dell’anime, non potevano mancare anche i mecha che caratterizzano da sempre EVANGELION. I Wanderer potranno incontrare gli iconici EVA-00, EVA-01 e EVA-02 durante le missioni legate alla storia principale. Grazie a questa partenership, si tratta di una delle espansioni di Tower of Fantasy più interessanti.

Tower of Fantasy incontra i protagonisti di EVANGELION nel nuovo DLC in arrivo nel corso delle prossime settimane

Le novità, però, non si esauriscono con la collaborazione con EVANGELION. Infatti, con il prossimo update arriva anche a Smart Servant Pen Pen. Si tratta di una compagna che supporterà i giocatori durante le battaglie e l’esplorazione.

Inoltre, su Tower of Fantasy sta arrivando un nuovo simulacro chiamato Plotti. Questo personaggio è responsabile della supervisione dei reattori Omnium spaziali. Caratterizzata da elevate capacità tecniche e di programmazione, Plotti è una esperta di infiltrazione.

Il nuovo simulacro farà parte dell’aggiornamento 3.6 che porterà tante novità al gameplay. I Wanderer, inoltre, potranno contare su tante nuove attività e su ricompense uniche che permetteranno di festeggiare al meglio il primo anno e mezzo dal lancio del titolo.