Anker, azienda di spicco nella produzione di accessori tecnologici innovativi, presenta oggi due nuovi dispositivi dedicati agli utenti iPhone, promettendo di soddisfare le esigenze di chi è in movimento. Entrambi i prodotti sono progettati con l’utente iPhone frequentemente in viaggio come focus principale, offrendo soluzioni pratiche e all’avanguardia.

Il powerbank per iPhone di Anker

Il primo prodotto in esame è il “15W Ultra-Fast Magnetic Charger“, un powerbank MagSafe con una notevole capacità di 10.000 mAh. Ciò che lo distingue è il suo piccolo display laterale, che fornisce informazioni in tempo reale sulla carica residua del powerbank e sulla durata prevista per la ricarica dell’iPhone alla velocità corrente di MagSafe, arrivando a 15W. Questo dispositivo non solo supporta la ricarica MagSafe, ma è anche compatibile con lo standard Qi2, consentendo di caricare altri dispositivi wireless. L’avvio è automatico quando viene collegato un iPhone o un altro smartphone compatibile con la ricarica wireless.

Con una batteria da 10.000 mAh, il powerbank offre circa due cariche complete per gli iPhone di dimensioni più grandi, rappresentando una soluzione pratica per chi è sempre in movimento. Sul retro, uno stand metallico consente di mantenere l’iPhone orientato verso l’utente, fungendo anche da powerbank “normale” tramite la porta USB-C, con un’uscita massima di 27W. Questo versatile accessorio di Anker è disponibile al prezzo di 89€ su Amazon.

Il versatile caricabatterie 3-in-1 MagSafe

Il secondo prodotto, un autentico capolavoro di ingegneria, è il “Viaggio 3-in-1 MagSafe Charger“. Questo caricabatterie compatto è incredibilmente versatile, offrendo non solo una piastra MagSafe per ricaricare l’iPhone a 15W, ma anche un alimentatore da 40W con un cavo USB-C/USB-C incluso. La piastra MagSafe può essere inclinata per diventare un supporto comodo per orientare l’iPhone verso l’utente. Inoltre, il prodotto è dotato della tecnologia Qi2, permettendo la ricarica di altri smartphone con ricarica wireless.

Ciò che rende questo accessorio straordinario è la sua capacità di svelare, sotto la base, uno spazio nascosto per caricare le AirPods. Inoltre, la base superiore può essere inclinata, rivelando un supporto magnetico wireless per caricare anche un Apple Watch. Questa soluzione ingegnosa consente di avere un dispositivo incredibilmente compatto, ideale per gli spostamenti, senza compromettere la funzionalità. Il prezzo di questo prodotto è di 109€ su Amazon, un investimento che si allinea con altri prodotti di tecnologia MagSafe sul mercato.

Investire nella convenienza

Anker continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire soluzioni intelligenti per gli utenti iPhone, combinando innovazione tecnologica e praticità. La varietà di funzionalità offerte da questi nuovi accessori riflette la costante evoluzione delle esigenze degli utenti mobili, offrendo opzioni versatili e convenienti.