Negli ultimi anni, il fenomeno dei videogiochi ha manifestato un’esplosione senza precedenti, coinvolgendo un numero sempre maggiore di individui in tutto il mondo. Questo interesse crescente è riflesso nell’incessante ricerca di dispositivi tecnologici all’avanguardia, come smartphone e PC, capaci di supportare i giochi più recenti e sofisticati disponibili sul mercato. Nonostante la rapida evoluzione tecnologica abbia generato piattaforme e titoli sempre più avanzati, molti conservano un profondo attaccamento ai vecchi videogiochi e alle console che hanno caratterizzato epoche passate.

Forse potrebbe sorprendervi sapere che alcuni di questi giochi d’epoca possono valere una vera fortuna. Trovare, magari tra gli oggetti di casa propria o di qualche parente o amico, uno di questi videogiochi significa letteralmente tenere tra le mani un tesoro inaspettato. Ma quali sono i videogiochi del passato che godono di un valore particolarmente elevato?

I videogiochi che potrebbero rendervi ricchi

Al primo posto di questa speciale classifica si colloca “Gamma Attack“, con un valore stimato di circa 60.000 dollari. Si parla di circa 55.500 euro al cambio attuale. Questo gioco, originariamente concepito per l’Atari 2600, è così prezioso perché solo poche copie furono messe in commercio. Attualmente, ne sopravvive soltanto una, appartenente al collezionista Anthony DeNardo.

Un altro titolo di notevole valore per l’Atari 2600 è “Birthday Mania“. Questo gioco consente ai giocatori di festeggiare virtualmente soffiando sulle candeline e facendo scoppiare palloncini. Nonostante l’azienda produttrice avesse immaginato che questo gioco potesse diventare il regalo di compleanno perfetto, l’idea non ottenne il successo sperato. Al momento, esistono solo due copie di “Birthday Mania“: una di queste, appartenente al collezionista Jerry Greiner, è stimata intorno ai 30.000 euro.

Al terzo posto, cambiamo piattaforma passando dall’Atari alla Sega Genesis, con il celebre “Tetris“, uno dei giochi più iconici di sempre. Questo titolo non fu mai ufficialmente distribuito per la Sega Genesis a causa dell’esclusiva detenuta da Nintendo sul gioco. Furono prodotte solamente dieci copie di “Tetris” per Sega Genesis, con l’unica versione non autorizzata che oggi vale circa 15.000 euro.

Infine, tra i giochi della Nintendo ritroviamo un altro tesoro “vintage” dal valore elevato. “1990 Nintendo World Championships: Gold Edition” fu distribuito in soli 26 esemplari ai vincitori di un torneo di videogiochi organizzato dall’azienda giapponese, con un valore di circa 20.000 euro. Una copia di questo gioco, ritrovata nel 2006 da un ex–dipendente di Nintendo, è stata venduta dapprima a 13.000 euro e successivamente a 18.600 euro.