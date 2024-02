Unieuro vuole DOMINARE con le offerte TECH di febbraio

Unieuro sa benissimo quali corde toccare quando bisogna programmare degli sconti eccezionali. Il colosso del mondo dei grandi magazzini è riuscito in poco tempo a mettere su un vero e proprio impero, fatto di offerte interessanti e di tanti servizi per il suo pubblico.

Lo dimostra ulteriormente il nuovo volantino che è stato pubblicato ultimamente, quello che dominerà l’ultima parte del mese di febbraio. Chi vuole un nuovo smartphone, troverà terreno fertile visto che ce ne sono veramente tanti. Ovviamente non sono i soli dispositivi ad essere presenti nel catalogo ed è per questo che abbiamo deciso di includerlo qui sotto, proprio per dare alle persone l’opportunità di dare un’occhiata.

Unieuro ha battuto ogni altro concorrente, ecco i migliori prezzi in sconto

Come dimostra il famosissimo catalogo Unieuro, anche oggi ci sono prezzi straordinari al suo interno. Chi vuole l’elettronica di livello può trovare tutto ciò che desidera, a partire dagli smartphone e fino ad arrivare ai migliori computer o alle migliori smart TV.

Il primo dispositivo che si vede è sicuramente incluso in una gamma intera, ovvero quella del Galaxy S24 di Samsung. Sono disponibili tutti e tre i dispositivi, ovviamente al prezzo di listino ma con grandi vantaggi derivanti dal sito ufficiale Samsung. Seguono due modelli di iPhone, l’iPhone 13 e l’iPhone 15. Il primo, ormai con un paio di anni alle spalle, costa 629 € nella variante da 128 giga. Il secondo costa invece 829 € nella stessa variante da 128 giga di memoria.

A chiudere il cerchio ci pensa uno dei computer più amati di sempre, ovvero il MacBook Air 2023 che ha come processore il chip M2. Il prezzo in questo caso tocca i 1149 € e può essere anche dilazionato con ben 48 rate da 29,02 € al mese. Tutto ciò che comprerete ovviamente presenterà due anni di garanzia disponibili e la spedizione rapida qualora lo acquistiate online.