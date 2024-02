Uno dei migliori tablet in circolazione, per quanto riguarda almeno la produttività e la qualità generale, resta ancora oggi l’Apple iPad, device che è assolutamente capace di racchiudere al proprio interno tutto quanto un utente avrebbe mai desiderato, sebbene comunque i prezzi di vendita siano superiori al normale (come quasi tutti i dispositivi dell’azienda di Cupertino).

Il modello attualmente in promozione è stato lanciato sul mercato nel corso del 2022 (tecnicamente è l’iPad di decima generazione), si tratta di un Apple iPad con display da 10,9 pollici di diagonale, che presenta solo la connettività WiFi, non è quindi 5G (non ha lo slot per la SIM), oltre ad avere una memoria interna di 64GB (ricordiamo non essere espandibile), quindi non potrete andare ad incrementarla con qualsivoglia microSD/SD.

Apple iPad: la promozione più pazza disponibile su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di acquistare un Apple iPad 2022 di ultima generazione, un prodotto che viene caratterizzato oggi da un prezzo che è molto più accessibile per il pubblico, dato il listino di 589 euro. La riduzione che Amazon ha deciso di applicare corrisponde esattamente al 31% del valore originario, ciò sta a significare che la spesa finale da sostenere sarà di soli 409 euro.

Le specifiche tecniche di questo prodotto sono assolutamente invitanti, ricordiamo avere infatti un display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone, a cui aggiungiamo comunque il processore A14 Bionic, con CPU 6-core e GPU 4-core. Non manca comunque una buona parte fotografica, composta da un sensore posteriore da 12 megapixel con grandangolo, una fotocamera frontale da 12 megapixel con ultra-grandangolo, ed ovviamente il touch ID per accedere rapidamente al sistema, senza problemi o rallentamenti di alcun tipo, oltre che per godere di una maggiore sicurezza generale.