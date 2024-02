Lidl, le offerte BOMBA del nuovo volantino distruggono Amazon

Sarebbe impossibile tenere testa attualmente ad alcuni colossi che stanno operando nel mondo dei grandi magazzini. Tra questi ci sono diversi supermercati che pian piano sono riusciti ad introdurre tra la loro merce svariati prodotti che non gli competevano un tempo. Chi trattava solo alimentari, oggi riesce a dare grande soddisfazione al suo pubblico pubblico anche con qualche piccolo pezzo di elettronica, magari svariando nel mondo degli utensili da lavoro. Il classico esempio non può che essere fornito da Lidl, il posto dove le persone entrano per la grande convenienza e dove tornano per la grande qualità.

L’azienda sta dimostrando sempre di più di essere versatile, con prezzi molto bassi che non riguardano solo gli alimentari e tanti altri beni di prima necessità. Il risparmio infatti è disponibile anche su qualche prodotto che prima non compariva nel catalogo, come si può vedere infatti nel prossimo paragrafo.

Lidl lancia gli sconti di febbraio, ecco alcuni esempi e il volantino

Il primo prezzo che stupisce dal volantino di Lidl è sicuramente quello che riguarda la friggitrice con capienza da 4 litri. Questa, in grado di cuocere ad aria le pietanze, ha un costo di 49,99 € con tre anni di garanzia. La stessa cosa vale anche per lo sbattitore elettrico, che invece costa 24,99 €.

Chi ama poi fare le pulizie in giardino o magari lavare in autonomia la propria auto, non può che acquistare la nuova idropulitrice ad alta pressione della gamma Parkside. Questo brand, sponsorizzato dalla star del body building del cinema Arnold Schwarzenegger, propone il prodotto oggi con un costo di soli 129 €. La stessa cosa vale anche per la motosega elettrica, prodotto che dispone di un prezzo fantastico, ovvero solo 59 €.

Ovviamente di prezzi interessanti ce ne sono molti altri, ma abbiamo provveduto solo a far vedere alcuni esempi targati Lidl. Dove non ci sono tre anni di garanzia ce ne sono almeno due.