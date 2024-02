Lidl lancia le BOMBE di elettronica, Amazon distrutta

La continua battaglia tra i grandi magazzini magazzini va avanti e lo dimostrano gli ultimi volantini lanciati ufficialmente. Negli ultimi tempi le persone all’interno degli store di Lidl hanno trovato grandissimi prezzi, soprattutto quelli attribuiti agli elettrodomestici. Stando a quanto riportato, l’ultimo volantino che è stato ufficializzato fino al 25 febbraio, garantirà tantissima merce in sconto. Come si può notare in basso ad esempio ci sono tutte le foto che ritraggono il catalogo per intero.

L’obiettivo di Lidl è quello di dare una scossa all’intero ambiente, mettendosi ancora una volta in posizione di vantaggio. Molti prodotti hanno addirittura fino a tre anni di garanzia ed è per questo che l’azienda riesce a regnare sovrana. In basso ci sono degli esempi spiegati per bene in merito alla merce in vendita.

Lidl, il miglior volantino del 2024 è già qui: ecco cosa si può acquistare a prezzo bomba

Molto probabilmente Lidl riuscirà anche questa volta a stupire gli utenti visto il nuovo volantino e i suoi contenuti. L’azienda ha deciso di proporre tanto cibo ma soprattutto anche qualche elettrodomestico e qualche utensile da lavoro sia nell’ambito fai da te che professionale.

Per quanto riguarda proprio gli utensili da lavoro, salta all’occhio subito la splendida idropulitrice Parkside, marchio sponsorizzato da Arnlod Schwarzenegger. Questa, ad alta pressione ovviamente, è disponibile da questo giovedì a soli 129 €. È disponibile anche una motosega elettrica che costa 69 € e che comprende ben tre anni di garanzia.

Infine ampio spazio agli elettrodomestici, dove domina una friggitrice ad aria da 4 litri e con display LED che ha un prezzo di 49 € e una garanzia anche in questo caso di tre anni. Non può passare inosservato lo sbattitore elettrico, un prodotto davvero utile in cucina per chi ama preparare soprattutto dei dolci. Dotato di ben 6 velocità diverse, questo prodotto costa solo 24,99 € con tre anni di garanzia.