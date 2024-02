Comet batte Amazon e Unieuro con iPhone, Samsung e computer a ZERO

I grandi prezzi che riguardano il mondo dell’elettronica che stanno venendo fuori in questi giorni sono certamente una manna dal cielo per chi ama tale ambito. Trovare un volantino nella buca della posta e notare che ci sono costi molto più bassi del solito, è un toccasana che porta spesso gli utenti a rilassarsi all’interno degli store fisici. Uno dei brand migliori sotto questo punto di vista non poteva che essere Comet, anche alla luce degli ultimi sconti lanciati con i nuovi volantini del 2024.

L’azienda sta facendo vedere tante buone cose durante questo primo periodo dell’anno e dallo scorso 15 febbraio ha ufficializzato anche un altro catalogo. Il nuovo volantino definito “Effetto Tech“, che andrà avanti fino al prossimo 25 febbraio sia in negozio che online, mostra fin da subito cosa significa comandare.

Comet vuole far capire che non sono sempre gli stessi a poter dominare, soprattutto con la telefonia di livello. In caso ci sono le foto dell’intero volantino con tutti i prezzi ben indicati.

Comet ha lanciato un volantino strepitoso, ecco quali sono le migliori offerte

Qui in alto, ecco il volantino per intero all’interno della galleria. Gli utenti possono dargli uno sguardo per avere ben chiare le idee ma le migliori opportunità ve le sveliamo noi.

Innanzitutto si parte da un telefono molto amato da chi non vuole spendere troppo avendo ottime caratteristiche al seguito: ecco lo Xiaomi Redmi Note 13. Questo smartphone è dotato di una tripla fotocamera ed ha un prezzo di 249 €.

Oltre ad esserci tanta scelta per gli smartphone cinesi, ci sono anche alcuni prodotti che fanno parte del contraddittorio, ovvero Apple. Il colosso americano vede il suo nuovo iPhone 15 disponibile in più colorazioni alla somma di 829 € per quanto riguarda la variante di memoria da 128 giga. Di fianco invece c’è una vecchia conoscenza del mondo degli smartphone, ovvero il famosissimo iPhone 12, che ha un prezzo di soli 579 €.