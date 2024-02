Automobili Lamborghini ha siglato una importante partnership con Zynga incentrata sul motorsport. All’interno del popolare simulare di corse mobile CSR2 sarà possibile correre con la vettura ufficiale di Lamborghini Squadra Corse.

La Lamborghini SC63 LMDh è la vettura che debutterà quest’anno nei campionati FIA World Endurance Championship (WEC) e IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Si tratta di un grande ritorno alle competizioni motoristiche e la casa di Sant’Agata Bolognese lo vuole celebrare nel migliore dei modi.

I giocatori di CSR2 potranno divertirsi nel mettersi alla guida di questa Hypercar che andrà a sfidare sui circuiti di tutto il mondo le monoposto realizzate da Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac, Peugeot, BMW, Isotta Fraschini e tanti altri.

Lamborghini SC63, la nuova Hypercar creata dagli ingengeri di Sant’Agata Bolognese, scende ufficialmente in pista con CSR2

I vari modelli saranno caratterizzati da un livello di dettaglio molto elevato e guidarle in CSR2 sarà come sentirsi veramente in pista. Come dichiarato da Christian Mastro, Direttore Marketing di Automobili Lamborghini: “Siamo molto soddisfatti di poter estendere la nostra partnership pluriennale con CSR Racing, data la posizione di preminenza di Zynga nel mondo del gaming”.

La scelta di una partnership con CSR Racing non è affatto casuale. Il marchio di supercar italiano ha voluto legarsi ad un titolo che incarna gli stessi valori di eccellenza, design ed esecuzione impeccabili. Guidare una Lamborghini deve essere un’esperienza unica, sia nel mondo virtuale che in quello reale.

Ricordiamo che CSR2 è un titolo simulativo pensato per essere fruibile su mobile e completamente free-to-play. Oltre alla hypercar SC63, saranno disponibili anche tutte le altre supercar stradali e da pista realizzate a Sant’Agata Bolognese. Il titolo è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti iOS e Android direttamente su App Store e Google Play.