ZTE Corporation è uno dei principali attori nel campo delle soluzioni tecnologiche per la comunicazione e l’informazione. L’azienda ha sollevato il sipario sulla sua visione globale “Better for All” al Mobile World Congress 2024 a Barcellona, Spagna.

Il gigante tecnologico ha svelato una gamma impressionante di prodotti e tecnologie innovative. Tra i più rilevanti, spicca il nubia Pad 3D II, il primo tablet 3D al mondo senza occhiali, alimentato dalla potenza combinata del 5G e dell’intelligenza artificiale. Oltre a questo, ZTE ha presentato una serie di prodotti FWA 5G che integrano concetti avanzati di intelligenza artificiale, insieme al suo primo smartphone flip, il nubia Flip 5G.

L’azienda ha anche introdotto una serie di nuovi smartphone dedicati a diverse esigenze, come la fotografia, la musica e il gaming.

ZTE e il “Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0”

ZTE ha presentato con orgoglio il suo Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0.

Ovvero un ecosistema che punta all’interconnessione intelligente multi-terminale e all’estensione sostenibile.

Questa piattaforma integrata utilizza l’intelligenza artificiale su larga scala, i Big Data e la tecnologia 3D per offrire una connettività completa e una percezione multi-dimensionale.

Coprendo una vasta gamma di scenari, dall’intrattenimento all’istruzione, questo ecosistema è progettato per fornire esperienze utente innovative e senza soluzione di continuità.

I prodotti 5G FWA e MBB di ZTE hanno mantenuto la loro posizione dominante sul mercato globale per tre anni consecutivi, e ciò è stato dimostrato anche nel 2023. Durante l’evento, ZTE ha lanciato il suo primo AI 5G indoor FWA, il ZTE G5 Ultra, e il FWA outdoor 5G ZTE G5F.

Questi prodotti avanzati promettono prestazioni di rete eccezionali e un’esperienza utente senza precedenti.

L’espansione globale della serie Nubia

Basandosi sulla visione “Better for All“, ZTE ha annunciato piani ambiziosi per espandere la presenza della serie Nubia sui mercati globali.

Con l’intenzione di offrire prodotti di facile utilizzo che soddisfino le diverse esigenze dei consumatori, ZTE ha lanciato una serie di dispositivi nubia. Tra questi;

Il nubia Flip 5G;

La serie nubia Focus 5G per la fotografia professionale;

per la La serie nubia Music per la riproduzione musicale di alta qualità;

per la Il nubia Neo 2 per un’esperienza di gioco avanzata.

Insomma, con la sua visione “Better for All“, ZTE Mobile Devices si impegna a promuovere l’innovazione continua e a creare uno stile di vita digitale senza soluzione di continuità.

L’azienda mira infatti a garantire che tutti possano beneficiare dello sviluppo tecnologico, offrendo prodotti e servizi all’avanguardia che migliorano la vita delle persone in tutto il mondo.