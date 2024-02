Electronic Arts ha confermato l’arrivo di nuovi contenuti per Need for Speed Unbound. Il titolo è stato presentato nel corso del 2022 e si appresta a ricevere ulteriori contenuti aggiuntivi per celebrare i 30 anni del franchise.

La strategia di Electronic Arts è quella di garantire supporto per due anni al proprio titolo di corse. Inoltre, nell’ottica di celebrare la storia, permetterà ai giocatori di divertirsi con alcuni elementi presi in prestito dai titoli più iconici della serie di Need for Speed.

Come indicato su X/Twitter, EA ha confermato il calendario delle novità suddiviso in quattro Volumi. Tra febbraio e aprile arriveranno le gare Head to Head incentrato sulle Audi. Il periodo compreso tra maggio e luglio, invece, sarà dedicato alle gare Drift & Drag ispirate a quelle viste su NFS Underground.

Electronic Arts si prepara ad aggiornare Need for Speed Unbound con contenuti inediti volti a celebrare i 30 anni del gioco di corse

2024 marks 30 years of #NeedForSpeed 🤯 Ready to celebrate? 🎉 Introducing "Kaizen" – our second year of support for #NeedForSpeed Unbound 📗 Learn more: https://t.co/fPa660eU7C — Need for Speed (@NeedforSpeed) February 20, 2024

La modalità Cops Vs. Racers che farà il proprio debutto tra agosto e ottobre, permetterà di impersonare i piloti o i poliziotti in gare di resistenza come visto in NFS Hot Pursuit. Infine, l’ultimo Volume sarà annunciato tra ottobre e dicembre e sarà una sorpresa in quanto non sono emersi ancora dei dettagli.

Ma non è ancora tutto in quanto le novità per Need for Speed Unbound non sono ancora finite. Electronic Arts assicura i propri utenti che ogni volume sarà caratterizzato da alcuni elementi unici. Ci sarà certamente almeno una nuova modalità di gioco a cui si aggiungono anche due vetture completamente personalizzabili con bodkit unici e diversificati.

Con lo Speed Pass sarà possibile sbloccare contenuti esclusivi tra cui circuiti premium altrimenti non raggiungibili. Infine, ogni nuovo update permetterà di introdurre nuovi eventi, gare PvP, aggiornamento dei progressi e sfide da superare. EA lavorerà costantemente per risolvere gli eventuali bug e migliorare l’esperienza complessiva di gioco.