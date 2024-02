Nintendo Switch 2 posticipata al 2025? Ecco le ultime notizie

Con un post su X, il noto insider PH Brazil, conosciuto per la diffusione della possibile retrocompatibilità di Switch 2, mette in evidenza che insieme a numerosi consulti conseguiti in tutto il mondo, l’uscita della futura console casa Nintendo potrebbe subire una posticipazione. A monte di questa notizia, però, sono ignoti i motivi legati all’attesa prolungata. Si pensa che l’azienda voglia puntare su un marketing legato al lancio di un solo catalogo di giochi, concedendosi più tempo per la realizzazione del progetto.

Come constatato prima questa possibilità è stata riportata anche da diverse fonti, ma come notizia non sarebbe, per quanto deludente, del tutto sorprendente. Questo perchè il primo modello di Switch non uscì nel periodo natalizio, ma bensì a marzo. Da non tralasciare che Nintendo vorrebbe comunque salutare la precedente console regalandogli un uscita di scena di tutto rispetto. Anche se i giochi annunciati dalla casa produttrice sono di minore rilievo, tra essi fanno parte Metroid Prime 4 e un possibile nuovo Pokémon.

La Nintendo Switch 2 sta per arrivare? ecco quando!

Parlando di hardware, sembra che Nintendo Switch sia in grado di stabilire un importante record di vendite, diventando l’hardware più venduto di tutti i tempi. Fino ad adesso la console ha registrato oltre 132,46 milioni di vendite, significando che mancherebbero circa 21 milioni per riuscire a superare il fuoriclasse Nintendo DS (circa 154 milioni di vendite). Se si andasse a vedere al di fuori di Nintendo, però, troveremmo la PlayStation 2 di Sony, con ben 155 milioni di vendite totali.

Analizzando i fatti Nintendo potrebbe utilizzare il 2024 come ultimo anno per lo smaltimento delle scorte di Switch, cercando di battere ogni record di vendite. Ovviamente ciò potrebbe accadere solo se il lancio di Nintendo Switch 2 avvenisse nel 2025 come annunciato dalle indiscrezioni. Fino ad ora l’unica notizia ufficiale della casa produttrice è quella della presentazione dei piani futuri e degli utili verso maggio.